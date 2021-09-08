В Ульяновске пройдет акция "Волна здоровья"
УЛЬЯНОВСК, 8 сен - РИА Новости. Ульяновцы смогут получить консультацию ведущих врачей, став участниками акции "Волна здоровья", которая пройдет в регионе в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.
Теплоход "Северная сказка", на борту которого ведущие специалисты федеральных медицинских центров: ФГБУ "НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева", ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова", ФГБУ "НМИЦ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" и другие пришвартуется в ульяновском речному порту. В течение шести часов специалисты будут вести прием пациентов. Особое внимание будет уделено оказанию помощи детям с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, нарушениями зрения и слуха,- отмечает пресс-служба.
По данным пресс-службы, на прием столичных специалистов намерены попасть двести пациентов, которых заранее отобрали главные внештатные медицинские специалисты. В основном, это дети в возрасте от грудничкового до подросткового возраста с различными патологиями.
По традиции врачи примут пациентов не только по заранее составленным спискам, но и всех желающих.
"Решение задач по снижению детской смертности невозможно без комплекса мер, направленных на раннее выявление заболеваний, а также формирование здорового образа жизни. Благодаря "Лиге здоровья нации", которая объединила лучших специалистов федеральных клиник, удаётся активнее проводить эту работу. По итогам консультаций и обследований будут отобраны пациенты с наиболее сложными патологиями, которые пройдут в дальнейшем лечение в московских учреждениях", - отметил и.о. министра здравоохранения региона Александр Гашков.