https://ria.ru/20210908/aktsiya-1749137487.html

В Ульяновске пройдет акция "Волна здоровья"

В Ульяновске пройдет акция "Волна здоровья" - РИА Новости, 08.09.2021

В Ульяновске пройдет акция "Волна здоровья"

Ульяновцы смогут получить консультацию ведущих врачей, став участниками акции "Волна здоровья", которая пройдет в регионе в субботу, 11 сентября, сообщает... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:46

2021-09-08T11:46

2021-09-08T11:46

ульяновская область

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155013/60/1550136045_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_f5bb0f4d56b7b61e1a036c6d62ba1978.jpg

УЛЬЯНОВСК, 8 сен - РИА Новости. Ульяновцы смогут получить консультацию ведущих врачей, став участниками акции "Волна здоровья", которая пройдет в регионе в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.Теплоход "Северная сказка", на борту которого ведущие специалисты федеральных медицинских центров: ФГБУ "НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева", ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова", ФГБУ "НМИЦ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" и другие пришвартуется в ульяновском речному порту. В течение шести часов специалисты будут вести прием пациентов. Особое внимание будет уделено оказанию помощи детям с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, нарушениями зрения и слуха,- отмечает пресс-служба.По данным пресс-службы, на прием столичных специалистов намерены попасть двести пациентов, которых заранее отобрали главные внештатные медицинские специалисты. В основном, это дети в возрасте от грудничкового до подросткового возраста с различными патологиями.По традиции врачи примут пациентов не только по заранее составленным спискам, но и всех желающих.

https://ria.ru/20210902/proekt-1748387046.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество