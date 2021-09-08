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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749212577.html
МИД Узбекистана предложил вовлекать Афганистан в региональную интеграцию
МИД Узбекистана предложил вовлекать Афганистан в региональную интеграцию - РИА Новости, 08.09.2021
МИД Узбекистана предложил вовлекать Афганистан в региональную интеграцию
Афганистан необходимо вовлекать в региональные интеграционные процессы для экономического восстановления страны, заявил министр иностранных дел Узбекистана... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:26
2021-09-08T16:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
иран
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талибан
узбекистан
мид пакистана‎
telegram (приложение)
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ТАШКЕНТ, 8 сен – РИА Новости. Афганистан необходимо вовлекать в региональные интеграционные процессы для экономического восстановления страны, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.В среду состоялась виртуальная встреча глав МИД Пакистана, Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, где была рассмотрена ситуация в Афганистане."Вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы представляет собой надежный путь к экономическому восстановлению страны", - заявил Камилов в ходе встречи. Его цитирует официальный представитель и пресс-секретарь узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.Камилов отметил, что Афганистан является центральным звеном региональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.Ранее Кабулжанов заявил, что Узбекистан приветствует создание временного правительства в Афганистане и выражает готовность к развитию конструктивного диалога с новыми афганскими госорганами.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html
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в мире, иран, оон, талибан, узбекистан, мид пакистана‎, telegram (приложение), абдулазиз камилов, россия
16:26 08.09.2021
 
МИД Узбекистана предложил вовлекать Афганистан в региональную интеграцию

Глава МИД Узбекистана Камилов предложил вовлекать Афганистан в региональную интеграцию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на заседании совета министров иностранных дел государств – участников СНГ в Сочи. 10 октября 2017
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на заседании совета министров иностранных дел государств – участников СНГ в Сочи. 10 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТАШКЕНТ, 8 сен – РИА Новости. Афганистан необходимо вовлекать в региональные интеграционные процессы для экономического восстановления страны, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
В среду состоялась виртуальная встреча глав МИД Пакистана, Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, где была рассмотрена ситуация в Афганистане.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере
"Вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы представляет собой надежный путь к экономическому восстановлению страны", - заявил Камилов в ходе встречи. Его цитирует официальный представитель и пресс-секретарь узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.
Камилов отметил, что Афганистан является центральным звеном региональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
Ранее Кабулжанов заявил, что Узбекистан приветствует создание временного правительства в Афганистане и выражает готовность к развитию конструктивного диалога с новыми афганскими госорганами.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:14Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреИранООНТалибанУзбекистанМИД Пакистана‎Telegram (приложение)Абдулазиз КамиловРоссия
 
 
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