https://ria.ru/20210908/afganistan-1749193995.html

Средний украинец не может показать на карте Афганистан, заявил Арестович

Средний украинец не может показать на карте Афганистан, заявил Арестович - РИА Новости, 08.09.2021

Средний украинец не может показать на карте Афганистан, заявил Арестович

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среднестатистический украинец не в состоянии найти на карте Афганистан и менее образован,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:59

2021-09-08T14:59

2021-09-08T14:59

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алексей арестович

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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среднестатистический украинец не в состоянии найти на карте Афганистан и менее образован, чем средний афганец, имеющий западное образование.Арестович ранее заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец". Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ответ на эти слова порекомендовал Арестовичу поехать работать в "Талибан"*."Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться более образованными среднего украинца. Но я же имел в виду не только их, но и тех людей которых мы вывозили из Афганистана, например, выдающегося режиссера-женщину, корреспондентов ведущих мировых телеканалов. Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана"* образованней среднего украинца, хотя, честно говоря, как считать эту середину?", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210906/ukraina-1748944719.html

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в мире, украина, талибан, афганистан, алексей арестович