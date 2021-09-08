Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749193995.html
Средний украинец не может показать на карте Афганистан, заявил Арестович
Средний украинец не может показать на карте Афганистан, заявил Арестович - РИА Новости, 08.09.2021
Средний украинец не может показать на карте Афганистан, заявил Арестович
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среднестатистический украинец не в состоянии найти на карте Афганистан и менее образован,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:59
2021-09-08T14:59
в мире
украина
талибан
афганистан
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среднестатистический украинец не в состоянии найти на карте Афганистан и менее образован, чем средний афганец, имеющий западное образование.Арестович ранее заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец". Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ответ на эти слова порекомендовал Арестовичу поехать работать в "Талибан"*."Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться более образованными среднего украинца. Но я же имел в виду не только их, но и тех людей которых мы вывозили из Афганистана, например, выдающегося режиссера-женщину, корреспондентов ведущих мировых телеканалов. Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана"* образованней среднего украинца, хотя, честно говоря, как считать эту середину?", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210906/ukraina-1748944719.html
https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053929.html
украина
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, талибан, афганистан, алексей арестович
14:59 08.09.2021
 
Средний украинец не может показать на карте Афганистан, заявил Арестович

Советник главы офиса Зеленского Арестович: средний украинец не найдет на карте Афганистан

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среднестатистический украинец не в состоянии найти на карте Афганистан и менее образован, чем средний афганец, имеющий западное образование.
Арестович ранее заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец". Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ответ на эти слова порекомендовал Арестовичу поехать работать в "Талибан"*.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 23:06
В "Слуге народа" отреагировали на идею о переименовании страны
"Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться более образованными среднего украинца. Но я же имел в виду не только их, но и тех людей которых мы вывозили из Афганистана, например, выдающегося режиссера-женщину, корреспондентов ведущих мировых телеканалов. Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана"* образованней среднего украинца, хотя, честно говоря, как считать эту середину?", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 08:00
Киев запутался в планах по войне с Россией
 
В миреУкраинаТалибанАфганистанАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния