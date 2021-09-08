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Туризм
https://ria.ru/20210908/aeroekspress-1749130149.html
У аэроэкспрессов в Шереметьево изменят расписание на 11 и 12 сентября
У аэроэкспрессов в Шереметьево изменят расписание на 11 и 12 сентября - РИА Новости, 08.09.2021
У аэроэкспрессов в Шереметьево изменят расписание на 11 и 12 сентября
График движения аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно меняется в грядущие выходные — 11 и 12 сентября, сообщает компания "Аэроэкспресс". РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:21
2021-09-08T11:22
туризм
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
новости - туризм
авиакомпании
туризм
аэропорты
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. График движения аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно меняется в грядущие выходные — 11 и 12 сентября, сообщает компания "Аэроэкспресс"."Компания информирует об изменениях в графике движения поездов в Шереметьево и обратно 11-12 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", — говорится в сообщении.Так, в субботу аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию до 21:05 включительно. Рейсы отправлением в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35 отменены. Поезд в 23:05 отправится по расписанию. Из аэропорта аэроэкспрессы будут отправляться по привычному графику до 20:17 включительно. Рейс в 21:47 отправится раньше на 7 минут — в 21:40. Аэроэкспрессы отправлением из аэропорта в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47 отменены.В воскресенье, рейсы ранним утром в 5:35, 6:05 и 6:35 с Белорусского вокзала и в 5:47, 6:17 и 7:17 из аэропорта отменены. Остальные рейсы 12 сентября будут осуществляться в соответствии с графиком.В компании напомнили, что добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". "Автобусы под номером 1195 следуют до терминалов В, С и отправляются каждые 15-20 минут. Экспрессы под номером 1195Д следуют до терминала D и отправляются каждые 30 минут", — отмечают в компании.
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шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, новости - туризм, авиакомпании, туризм, аэропорты
11:21 08.09.2021 (обновлено: 11:22 08.09.2021)
 
У аэроэкспрессов в Шереметьево изменят расписание на 11 и 12 сентября

Аэроэкспрессы в Шереметьево меняют график в выходные 11 и 12 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТерминал "Аэроэкспресса" в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Терминал Аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. График движения аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно меняется в грядущие выходные — 11 и 12 сентября, сообщает компания "Аэроэкспресс".
"Компания информирует об изменениях в графике движения поездов в Шереметьево и обратно 11-12 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", — говорится в сообщении.
Так, в субботу аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию до 21:05 включительно. Рейсы отправлением в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35 отменены. Поезд в 23:05 отправится по расписанию. Из аэропорта аэроэкспрессы будут отправляться по привычному графику до 20:17 включительно. Рейс в 21:47 отправится раньше на 7 минут — в 21:40. Аэроэкспрессы отправлением из аэропорта в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47 отменены.
В воскресенье, рейсы ранним утром в 5:35, 6:05 и 6:35 с Белорусского вокзала и в 5:47, 6:17 и 7:17 из аэропорта отменены. Остальные рейсы 12 сентября будут осуществляться в соответствии с графиком.
В компании напомнили, что добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". "Автобусы под номером 1195 следуют до терминалов В, С и отправляются каждые 15-20 минут. Экспрессы под номером 1195Д следуют до терминала D и отправляются каждые 30 минут", — отмечают в компании.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:53Туризм
До терминала D Шереметьево стали ходить автобусы "Аэроэкспресс"
 
ТуризмШереметьево (аэропорт)АэроэкспрессНовости - ТуризмавиакомпанииТуризмАэропорты
 
 
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