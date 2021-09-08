https://ria.ru/20210908/aeroekspress-1749130149.html

У аэроэкспрессов в Шереметьево изменят расписание на 11 и 12 сентября

У аэроэкспрессов в Шереметьево изменят расписание на 11 и 12 сентября - РИА Новости, 08.09.2021

У аэроэкспрессов в Шереметьево изменят расписание на 11 и 12 сентября

График движения аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно меняется в грядущие выходные — 11 и 12 сентября, сообщает компания "Аэроэкспресс". РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:21

2021-09-08T11:21

2021-09-08T11:22

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. График движения аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно меняется в грядущие выходные — 11 и 12 сентября, сообщает компания "Аэроэкспресс"."Компания информирует об изменениях в графике движения поездов в Шереметьево и обратно 11-12 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", — говорится в сообщении.Так, в субботу аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию до 21:05 включительно. Рейсы отправлением в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35 отменены. Поезд в 23:05 отправится по расписанию. Из аэропорта аэроэкспрессы будут отправляться по привычному графику до 20:17 включительно. Рейс в 21:47 отправится раньше на 7 минут — в 21:40. Аэроэкспрессы отправлением из аэропорта в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47 отменены.В воскресенье, рейсы ранним утром в 5:35, 6:05 и 6:35 с Белорусского вокзала и в 5:47, 6:17 и 7:17 из аэропорта отменены. Остальные рейсы 12 сентября будут осуществляться в соответствии с графиком.В компании напомнили, что добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". "Автобусы под номером 1195 следуют до терминалов В, С и отправляются каждые 15-20 минут. Экспрессы под номером 1195Д следуют до терминала D и отправляются каждые 30 минут", — отмечают в компании.

https://ria.ru/20210820/aeroekspress-1746540250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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