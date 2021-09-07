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Зюганов раскритиковал Кудрина за призывы к новой приватизации
Зюганов раскритиковал Кудрина за призывы к новой приватизации - РИА Новости, 07.09.2021
Зюганов раскритиковал Кудрина за призывы к новой приватизации
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "диверсией невиданного масштаба" предложение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина приступить к масштабной приватизации. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:29
2021-09-07T16:29
экономика
геннадий зюганов
кпрф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "диверсией невиданного масштаба" предложение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина приступить к масштабной приватизации.Ранее Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом. В статье в журнале "Компания" Кудрин отметил, что изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников."Извините за жёсткость, я бы взял большую палку на месте (президента Владимира) Путина и погнал бы его со всех должностей", - сказал Зюганов во вторник журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложения главы Счетной палаты.Зюганов указал, что Кудрин является "представителем гайдаро-ельцинской эпохи", когда он занимал руководящие посты в государстве, и "продолжает крутить одну и ту же пластинку".По его мнению, Кудрин призывает к "дальнейшему уничтожению основ, без которых Россия не может существовать". "Они разогнали 50 тысяч колхозов... Он теперь предлагает добить города. У нас муниципальная собственность, МУПы и ГУПы, ими должны распоряжаться мэры городов... Это вообще диверсия невиданного масштаба", - считает лидер КПРФ.Реализация кудринских предложений, полагает Зюганов, "добьет страну окончательно", поскольку делается это "на фоне тяжелейшего кризиса".
https://ria.ru/20210907/ekonomika-1749002341.html
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экономика, геннадий зюганов, кпрф, алексей кудрин, россия
16:29 07.09.2021
 
Зюганов раскритиковал Кудрина за призывы к новой приватизации

Зюганов назвал предложение Кудрина по приватизации "диверсией невиданного масштаба"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "диверсией невиданного масштаба" предложение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина приступить к масштабной приватизации.
Ранее Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом. В статье в журнале "Компания" Кудрин отметил, что изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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"Извините за жёсткость, я бы взял большую палку на месте (президента Владимира) Путина и погнал бы его со всех должностей", - сказал Зюганов во вторник журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложения главы Счетной палаты.
Зюганов указал, что Кудрин является "представителем гайдаро-ельцинской эпохи", когда он занимал руководящие посты в государстве, и "продолжает крутить одну и ту же пластинку".
По его мнению, Кудрин призывает к "дальнейшему уничтожению основ, без которых Россия не может существовать". "Они разогнали 50 тысяч колхозов... Он теперь предлагает добить города. У нас муниципальная собственность, МУПы и ГУПы, ими должны распоряжаться мэры городов... Это вообще диверсия невиданного масштаба", - считает лидер КПРФ.
Реализация кудринских предложений, полагает Зюганов, "добьет страну окончательно", поскольку делается это "на фоне тяжелейшего кризиса".
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ЭкономикаГеннадий ЗюгановКПРФАлексей КудринРоссия
 
 
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