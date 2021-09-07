Зюганов раскритиковал Кудрина за призывы к новой приватизации
Зюганов назвал предложение Кудрина по приватизации "диверсией невиданного масштаба"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "диверсией невиданного масштаба" предложение главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина приступить к масштабной приватизации.
Ранее Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом. В статье в журнале "Компания" Кудрин отметил, что изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников.
"Извините за жёсткость, я бы взял большую палку на месте (президента Владимира) Путина и погнал бы его со всех должностей", - сказал Зюганов во вторник журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложения главы Счетной палаты.
Зюганов указал, что Кудрин является "представителем гайдаро-ельцинской эпохи", когда он занимал руководящие посты в государстве, и "продолжает крутить одну и ту же пластинку".
По его мнению, Кудрин призывает к "дальнейшему уничтожению основ, без которых Россия не может существовать". "Они разогнали 50 тысяч колхозов... Он теперь предлагает добить города. У нас муниципальная собственность, МУПы и ГУПы, ими должны распоряжаться мэры городов... Это вообще диверсия невиданного масштаба", - считает лидер КПРФ.
Реализация кудринских предложений, полагает Зюганов, "добьет страну окончательно", поскольку делается это "на фоне тяжелейшего кризиса".