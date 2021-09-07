Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/zhkkh-1748954802.html
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе - РИА Новости, 07.09.2021
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:46
2021-09-07T05:46
общество
сша
франция
жкх
россия
наталья трунова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/32/1523723276_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_94a3a66c152ffbd7f8c56e740577678a.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова."Средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей", - сказала Трунова."При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США - около 9%", - добавила аудитор.
https://realty.ria.ru/20210819/zhkkh-1745975387.html
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152372/32/1523723276_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_99e461b86c8842351d9486785a4cfadc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сша, франция, жкх, россия, наталья трунова
05:46 07.09.2021
 
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе

Аудитор СП Трунова: россияне платят за ЖКХ меньше французов и больше американцев

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
"Средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей", - сказала Трунова.
"При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США - около 9%", - добавила аудитор.
Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 03:00
Эксперт предупредил граждан о риске переплаты за ЖКХ
 
ОбществоСШАФранцияЖКХРоссияНаталья Трунова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала