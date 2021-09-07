https://ria.ru/20210907/zhkkh-1748954802.html

В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе

В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе - РИА Новости, 07.09.2021

В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе

Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T05:46

2021-09-07T05:46

2021-09-07T05:46

общество

сша

франция

жкх

россия

наталья трунова

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова."Средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей", - сказала Трунова."При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США - около 9%", - добавила аудитор.

https://realty.ria.ru/20210819/zhkkh-1745975387.html

сша

франция

россия

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2021

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общество, сша, франция, жкх, россия, наталья трунова