https://ria.ru/20210907/zhkkh-1748954802.html
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе - РИА Новости, 07.09.2021
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:46
2021-09-07T05:46
2021-09-07T05:46
общество
сша
франция
жкх
россия
наталья трунова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова."Средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей", - сказала Трунова."При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США - около 9%", - добавила аудитор.
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общество, сша, франция, жкх, россия, наталья трунова
В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
Аудитор СП Трунова: россияне платят за ЖКХ меньше французов и больше американцев
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
"Средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей", - сказала Трунова.
"При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США - около 9%", - добавила аудитор.