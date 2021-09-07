https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1749080895.html

Зеленский ввел санкции против российского офицера

Зеленский ввел санкции против российского офицера - РИА Новости, 08.09.2021

Зеленский ввел санкции против российского офицера

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны по новым санкциям в отношении граждан России. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-07T20:42

2021-09-07T20:42

2021-09-08T00:02

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны по новым санкциям в отношении граждан России.Указы главы государства опубликовали на его сайте.Так, СНБО сроком на три года внесло в черный список подполковника Ивана Кузнецова. В документе указано, что это кадровый сотрудник Вооруженных сил России, который "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики".Против него вводятся такие меры, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений.Другим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям против крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и другие санкции.Как заявлял в конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, украинская санкционная политика против России бессмысленная, бесполезная и не имеет никакого отношения к реальным делам, которые Зеленский обещал сделать после прихода к власти.

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский