https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1749080895.html
Зеленский ввел санкции против российского офицера
Зеленский ввел санкции против российского офицера - РИА Новости, 08.09.2021
Зеленский ввел санкции против российского офицера
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны по новым санкциям в отношении граждан России. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-07T20:42
2021-09-07T20:42
2021-09-08T00:02
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны по новым санкциям в отношении граждан России.Указы главы государства опубликовали на его сайте.Так, СНБО сроком на три года внесло в черный список подполковника Ивана Кузнецова. В документе указано, что это кадровый сотрудник Вооруженных сил России, который "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики".Против него вводятся такие меры, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений.Другим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям против крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и другие санкции.Как заявлял в конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, украинская санкционная политика против России бессмысленная, бесполезная и не имеет никакого отношения к реальным делам, которые Зеленский обещал сделать после прихода к власти.
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html
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в мире, украина, владимир зеленский
20:42 07.09.2021 (обновлено: 00:02 08.09.2021)
Зеленский ввел санкции против российского офицера
Зеленский ввел санкции против российского подполковника Кузнецова на три года