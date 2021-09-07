https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1748970246.html
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане - РИА Новости, 07.09.2021
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:12
2021-09-07T10:12
2021-09-07T12:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
талибан
афганистан
владимир зеленский
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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником.День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек."Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!" — написал Зеленский в Twitter.В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны. Эвакуация иностранных военных проводилась через аэропорт в Кабуле.Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был транспортировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре внешнеполитическое ведомство опровергло это сообщение, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев. Как позднее заявили в Тегеране, самолет не принадлежал Украине, его никто не похищал. Он сел в иранском аэропорту Мешхед для дозаправки, а затем приземлился в Киеве.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-09-07T10:12
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в мире, украина, талибан, афганистан, владимир зеленский
10:12 07.09.2021 (обновлено: 12:26 07.09.2021)
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане
Зеленский: украинской разведке после эвакуации людей из Афганистана аплодирует весь мир