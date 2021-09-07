Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1748970246.html
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане - РИА Новости, 07.09.2021
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:12
2021-09-07T12:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
талибан
афганистан
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником.День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек."Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!" — написал Зеленский в Twitter.В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны. Эвакуация иностранных военных проводилась через аэропорт в Кабуле.Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был транспортировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре внешнеполитическое ведомство опровергло это сообщение, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев. Как позднее заявили в Тегеране, самолет не принадлежал Украине, его никто не похищал. Он сел в иранском аэропорту Мешхед для дозаправки, а затем приземлился в Киеве.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html
украина
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-09-07T10:12
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, талибан, афганистан, владимир зеленский
10:12 07.09.2021 (обновлено: 12:26 07.09.2021)
 
Зеленский заявил об успехах украинской военной разведки в Афганистане

Зеленский: украинской разведке после эвакуации людей из Афганистана аплодирует весь мир

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником.
День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 18:57
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
"Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!" — написал Зеленский в Twitter.
В августе на фоне вывода из страны американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны. Эвакуация иностранных военных проводилась через аэропорт в Кабуле.
Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был транспортировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре внешнеполитическое ведомство опровергло это сообщение, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев. Как позднее заявили в Тегеране, самолет не принадлежал Украине, его никто не похищал. Он сел в иранском аэропорту Мешхед для дозаправки, а затем приземлился в Киеве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреУкраинаТалибанАфганистанВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Житель Кубани получил 23 года колонии за убийство глухонемой проститутки
14:26В Подмосковье проверят данные о связанном скотчем ребенке в детсаду
14:25Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе
14:24В СК попросили ограничиться штрафом прикуривших от Вечного огня подростков
14:21Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший
14:17В США один человек погиб при стрельбе у клуба
14:15Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник 0:03
14:14Комик Мирзализаде обжаловал решение о запрете на пребывание в России
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
Лента новостейМолния