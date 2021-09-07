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"Киев такого не ожидал". Что Вашингтон пообещал украинским военным
"Киев такого не ожидал". Что Вашингтон пообещал украинским военным - РИА Новости, 07.09.2021
"Киев такого не ожидал". Что Вашингтон пообещал украинским военным
Моральная поддержка, щедрые обещания и символическая помощь — Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Белый дом не добился от Джо Байдена каких-либо... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:00
2021-09-07T09:19
безопасность
сша
владимир зеленский
госдума рф
министерство обороны сша
javelin (птрк)
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Моральная поддержка, щедрые обещания и символическая помощь — Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Белый дом не добился от Джо Байдена каких-либо существенных преференций. Украинского лидера в первую очередь интересовали вопросы вступления в НАТО и поставок вооружений. Однако он получил лишь небольшую подачку в виде партии ракетных комплексов.Общие словаЗеленский выбрал не самое подходящее время для визита — США только завершили вывод войск и эвакуацию гражданских из Афганистана. Вашингтон день и ночь находится под шквалом критики за ошибки, допущенные в этой операции, особенно за гибель 13 американских военнослужащих в теракте 26 августа. Хозяину Белого дома сейчас явно не до Украины — встреча заняла всего два часа. Для сравнения: переговоры Владимира Путина с американским коллегой в Женеве продлились в два раза дольше.В украинской прессе весь август говорили о переговорах как о судьбоносном событии. Эксперты и аналитики сутками напролет рассуждали, как Вашингтон осчастливит Киев. Особенно многого от Байдена ждали в Министерстве обороны: согласия на вступление Украины в НАТО, участия США в "нормандском формате", крупных поставок вооружений, снаряжения и военной техники. При этом никого не смущало, что американцы несколько раз откладывали саммит, — с по-настоящему важными партнерами так не поступают.Один из итогов встречи — завершение подготовки Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое, как утверждают, активизирует взаимодействие Киева и Вашингтона в сфере безопасности."Мы будем продвигать общие приоритеты, в том числе реформы в обороне и оборонной промышленности, углублять сотрудничество в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии", — говорится в совместном заявлении глав государств.Никакой конкретики — лишь общие слова, которыми Вашингтон кормит Киев уже не первый год.Альтернативы нетЗеленский также собирался предложить Байдену новый формат участия в переговорах по Донбассу. Киев давно добивается присоединения США к "нормандской четверке". Однако о Минских соглашениях в Вашингтоне речи не было. Источники украинского издания "Страна" считают, что молчание о "Минске-2" — тревожный знак. Это может означать нежелание США вмешиваться в урегулирование конфликта. Не исключено, что есть и новые договоренности по Донбассу, о которых пока не объявляли.Однако советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина "наконец-то снялась с крючка" Минских соглашений."Хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что Минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны, — прокомментировал это председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. — И другой альтернативы в этом плане им нет. Матчасть у Арестовича явно хромает. И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в Контактной группе. Сама же Украина давно находится на крючке у западных стран, оставаясь страной под внешним управлением в проекте "АнтиРоссия".Долгий путь в НАТОПо-прежнему туманны и перспективы вступления Украины в НАТО. В США Зеленскому ясно дали понять, что этот вопрос нужно решать не в Вашингтоне, а в Брюсселе. Байден отделался общими фразами о том, что двери должны оставаться открытыми для всех желающих, однако Киеву еще предстоит пройти долгий путь и провести реформы.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Рассмусен ранее уточнил, что для вступления в НАТО Украине надо соответствовать ряду критериев. В частности, в альянс не принимают государства с неразрешенными территориальными спорами. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на место в альянсе ближайшие 20 лет."Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Американцы отвечают: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте их — и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственная угроза. Это потенциальное приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам".Впрочем, какую-никакую реальную поддержку Украина от США все же получила. Пентагон одобрил очередной пакет военных поставок на 60 миллионов долларов. Деньги потратят на противотанковые ракетные комплексы Javelin. Весьма символическая помощь, если учесть, что американцы оставили талибам в Афганистане оружия и военной техники на 85 миллиардов долларов. Как сообщил в конце августа министр обороны России Сергей Шойгу, США "забыли" там более 100 "Джавелинов". Это больше, чем Пентагон поставил на Украину за все последние годы.Напомним, первую партию из 35 ПТРК и 210 ракет Киев получил в 2018-м. Украинские власти выпрашивали "Джавелины" с самого начала войны в Донбассе, считая, что это оружие принесет решающую победу. Однако до фронта комплексы так и не добрались. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уточнил, что Вашингтон потребовал не использовать эти ПТРК на линии соприкосновения конфликтующих сторон.Вскоре в Сети появилось письмо руководителя украинского конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева главе Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову о том, что заводской срок эксплуатации двигателей американских ракет давно закончился. Неизвестно, будут ли боеспособны ПТРК из новых партий, или американцы, как и раньше, передадут партнеру устаревшее оружие.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/ukraina-1748723433.html
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безопасность, сша, владимир зеленский, госдума рф, министерство обороны сша, javelin (птрк), леонид слуцкий (политик), россия
08:00 07.09.2021 (обновлено: 09:19 07.09.2021)
 

"Киев такого не ожидал". Что Вашингтон пообещал украинским военным

© Фото : ВСУУчения украинских военных на границе с Крымом
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Моральная поддержка, щедрые обещания и символическая помощь — Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Белый дом не добился от Джо Байдена каких-либо существенных преференций. Украинского лидера в первую очередь интересовали вопросы вступления в НАТО и поставок вооружений. Однако он получил лишь небольшую подачку в виде партии ракетных комплексов.

Общие слова

Зеленский выбрал не самое подходящее время для визита — США только завершили вывод войск и эвакуацию гражданских из Афганистана. Вашингтон день и ночь находится под шквалом критики за ошибки, допущенные в этой операции, особенно за гибель 13 американских военнослужащих в теракте 26 августа. Хозяину Белого дома сейчас явно не до Украины — встреча заняла всего два часа. Для сравнения: переговоры Владимира Путина с американским коллегой в Женеве продлились в два раза дольше.
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В украинской прессе весь август говорили о переговорах как о судьбоносном событии. Эксперты и аналитики сутками напролет рассуждали, как Вашингтон осчастливит Киев. Особенно многого от Байдена ждали в Министерстве обороны: согласия на вступление Украины в НАТО, участия США в "нормандском формате", крупных поставок вооружений, снаряжения и военной техники. При этом никого не смущало, что американцы несколько раз откладывали саммит, — с по-настоящему важными партнерами так не поступают.
Один из итогов встречи — завершение подготовки Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое, как утверждают, активизирует взаимодействие Киева и Вашингтона в сфере безопасности.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
"Мы будем продвигать общие приоритеты, в том числе реформы в обороне и оборонной промышленности, углублять сотрудничество в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии", — говорится в совместном заявлении глав государств.
Никакой конкретики — лишь общие слова, которыми Вашингтон кормит Киев уже не первый год.

Альтернативы нет

Зеленский также собирался предложить Байдену новый формат участия в переговорах по Донбассу. Киев давно добивается присоединения США к "нормандской четверке". Однако о Минских соглашениях в Вашингтоне речи не было. Источники украинского издания "Страна" считают, что молчание о "Минске-2" — тревожный знак. Это может означать нежелание США вмешиваться в урегулирование конфликта. Не исключено, что есть и новые договоренности по Донбассу, о которых пока не объявляли.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 18:21
На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу
Однако советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина "наконец-то снялась с крючка" Минских соглашений.
"Хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что Минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны, — прокомментировал это председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. — И другой альтернативы в этом плане им нет. Матчасть у Арестовича явно хромает. И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в Контактной группе. Сама же Украина давно находится на крючке у западных стран, оставаясь страной под внешним управлением в проекте "АнтиРоссия".

Долгий путь в НАТО

По-прежнему туманны и перспективы вступления Украины в НАТО. В США Зеленскому ясно дали понять, что этот вопрос нужно решать не в Вашингтоне, а в Брюсселе. Байден отделался общими фразами о том, что двери должны оставаться открытыми для всех желающих, однако Киеву еще предстоит пройти долгий путь и провести реформы.
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Украинские военные во время учений
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Рассмусен ранее уточнил, что для вступления в НАТО Украине надо соответствовать ряду критериев. В частности, в альянс не принимают государства с неразрешенными территориальными спорами. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на место в альянсе ближайшие 20 лет.
"Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Американцы отвечают: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте их — и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственная угроза. Это потенциальное приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам".
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе
Впрочем, какую-никакую реальную поддержку Украина от США все же получила. Пентагон одобрил очередной пакет военных поставок на 60 миллионов долларов. Деньги потратят на противотанковые ракетные комплексы Javelin. Весьма символическая помощь, если учесть, что американцы оставили талибам в Афганистане оружия и военной техники на 85 миллиардов долларов. Как сообщил в конце августа министр обороны России Сергей Шойгу, США "забыли" там более 100 "Джавелинов". Это больше, чем Пентагон поставил на Украину за все последние годы.
Напомним, первую партию из 35 ПТРК и 210 ракет Киев получил в 2018-м. Украинские власти выпрашивали "Джавелины" с самого начала войны в Донбассе, считая, что это оружие принесет решающую победу. Однако до фронта комплексы так и не добрались. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уточнил, что Вашингтон потребовал не использовать эти ПТРК на линии соприкосновения конфликтующих сторон.
© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Вскоре в Сети появилось письмо руководителя украинского конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева главе Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову о том, что заводской срок эксплуатации двигателей американских ракет давно закончился. Неизвестно, будут ли боеспособны ПТРК из новых партий, или американцы, как и раньше, передадут партнеру устаревшее оружие.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
БезопасностьСШАВладимир ЗеленскийГосдума РФМинистерство обороны СШАJavelin (ПТРК)Леонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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