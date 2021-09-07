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Талибы запретили журналистам освещать акции протеста в Афганистане

Талибы запретили журналистам освещать акции протеста в Афганистане - РИА Новости, 07.09.2021

Талибы запретили журналистам освещать акции протеста в Афганистане

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) запрещает СМИ освещать акции протеста и призывает журналистов избегать этих мероприятий, заявил РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:11

2021-09-07T18:11

2021-09-07T18:26

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) запрещает СМИ освещать акции протеста и призывает журналистов избегать этих мероприятий, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид."Это не демонстрации, это волнения. Мы этого не допустим, и СМИ не будут освещать такие протесты", - сказал Муджахид на пресс-конференции.Он призвал СМИ не снимать протесты и не публиковать репортажи о них. "Эти протесты незаконны, и СМИ не должны их снимать ... Призываем СМИ не посещать протесты", - заявил представитель.Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Манифестация стартовала к северу от Кабула и продолжилась у пакистанского посольства.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748976093.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-09-07T18:11 true PT1M20S

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан