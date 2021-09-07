https://ria.ru/20210907/zaderzhanie-1749012547.html

Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины

Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины - РИА Новости, 07.09.2021

Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины

В Тюмени раскрыто совершенное в 2002 году убийство женщины, сопряженное с ее изнасилованием, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:38

2021-09-07T13:38

2021-09-07T13:38

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ТЮМЕНЬ, 7 сен - РИА Новости. В Тюмени раскрыто совершенное в 2002 году убийство женщины, сопряженное с ее изнасилованием, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.По версии следствия, 12 сентября 2002 года на улице недалеко от дома на улице Тарская в Тюмени было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями головы и грудной клетки. При осмотре тела был обнаружен биологический материал предполагаемого убийцы. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, поскольку оно было совершено в условиях неочевидности."Спустя 19 лет с момента совершения преступления лицо, причастное к убийству женщины, установлено. Им оказался житель города Тюмени 1976 года рождения. За совершение аналогичного преступления он уже отсидел, освободился и на момент задержания находился на свободе", - сказали в СУСК.Раскрыть преступление удалось благодаря ДНК-материалам преступника, которые хранились в базе данных осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, и показаниям самого подозреваемого. На допросе задержанный признался, что случайно познакомился с женщиной, пригласил ее к себе, чтобы выпить, и изнасиловал. Когда она пригрозила, что заявит в полицию, мужчина, предложив проводить ее до дома, вышел с ней на улицу, завел в безлюдное место и несколько раз ударил ножом в шею, лицо и грудь. Оставив потерпевшую истекать кровью, он скрылся с места происшествия, сообщили в ведомстве.Подозреваемый заключен под стражу, помимо убийства в отношении него возбуждено дело об изнасиловании.

https://ria.ru/20210531/sud-1735013282.html

https://ria.ru/20210830/arest-1747868479.html

тюмень

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия