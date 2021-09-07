https://ria.ru/20210907/zabolevaemost-1749075255.html

ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато - РИА Новости, 07.09.2021

ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:23

2021-09-07T19:23

2021-09-07T20:05

распространение коронавируса

в мире

северная америка

азия

европа

воз

здоровье - общество

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg

ЦЮРИХ, 7 сен — РИА Новости. Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.Кроме того, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю фиксируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.Ван Керкхове указала, что в Южной и Северной Америке число случаев заражения и количество смертельных исходов увеличивается. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов. В Азии и смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются.

https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749017069.html

северная америка

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, северная америка, азия, европа, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19