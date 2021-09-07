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ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато
ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато - РИА Новости, 07.09.2021
ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато
Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:23
2021-09-07T19:23
2021-09-07T20:05
распространение коронавируса
в мире
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азия
европа
воз
здоровье - общество
коронавирусы
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ЦЮРИХ, 7 сен — РИА Новости. Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.Кроме того, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю фиксируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.Ван Керкхове указала, что в Южной и Северной Америке число случаев заражения и количество смертельных исходов увеличивается. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов. В Азии и смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются.
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в мире, северная америка, азия, европа, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
19:23 07.09.2021 (обновлено: 20:05 07.09.2021)
ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато
Глава подразделения ВОЗ Мария Ван Керкхове: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19