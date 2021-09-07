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ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато
ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато - РИА Новости, 07.09.2021
ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато
Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:23
2021-09-07T20:05
распространение коронавируса
в мире
северная америка
азия
европа
воз
здоровье - общество
коронавирусы
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ЦЮРИХ, 7 сен — РИА Новости. Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.Кроме того, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю фиксируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.Ван Керкхове указала, что в Южной и Северной Америке число случаев заражения и количество смертельных исходов увеличивается. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов. В Азии и смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются.
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749017069.html
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в мире, северная америка, азия, европа, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
19:23 07.09.2021 (обновлено: 20:05 07.09.2021)
 
ВОЗ сообщила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

Глава подразделения ВОЗ Мария Ван Керкхове: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 7 сен — РИА Новости. Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в регионах различается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

"Это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", — пояснила она.

Кроме того, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю фиксируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.
Ван Керкхове указала, что в Южной и Северной Америке число случаев заражения и количество смертельных исходов увеличивается. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов. В Азии и смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются.
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