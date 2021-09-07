https://ria.ru/20210907/yazyk-1748962852.html

Эксперты назвали самые популярные для изучения иностранные языки

Эксперты назвали самые популярные для изучения иностранные языки - РИА Новости, 07.09.2021

Эксперты назвали самые популярные для изучения иностранные языки

Самыми популярными для изучения языками у россиян являются английский, китайский и немецкий, рассказали РИА Новости эксперты "СберУслуги". РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:52

2021-09-07T08:52

2021-09-07T08:52

технологии

европа

южная америка

бельгия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самыми популярными для изучения языками у россиян являются английский, китайский и немецкий, рассказали РИА Новости эксперты "СберУслуги"."Аналитики "СберУслуги" проанализировали запросы россиян в сервисе и выяснили, изучением каких языков они заинтересованы. По данным сервиса, почти 70% россиян в этом году искали преподавателя по английскому языку. На втором месте по популярности оказался китайский. Тройку лидеров замкнул немецкий язык", - выяснили специалисты.В целом самыми необходимыми иностранными языками сегодня являются английский, испанский, арабский, китайский, французский и немецкий языки. Их изучение откроет широкие горизонты для образования, карьеры и развлечений, считают в компании."Английский остается главным международным языком. Это язык, на котором производится большая часть контента: фильмы, книги, музыка и прочее. Также это главный бизнес-язык планеты, на котором заключаются сделки и проводятся переговоры", - отмечают эксперты, напоминая, что этот язык наиболее широко распространен на планете - на нем говорит 1,3 миллиарда человек.Стоит начать учить и китайский язык: он становится популярным не только среди любителей восточной культуры, но и среди специалистов из цифровой сферы. Широко распространен в мире испанский - его знают более 500 миллионов человек, которые проживают в Южной Америке, на юге Северной Америки, в первую очередь в Мексике. Также набирает популярность арабский язык, который может быть полезен тем, кто работает в нефтегазовом секторе или travel сфере.Эксперты отмечают, что не стоит забывать и о европейских языках - французском и немецком. Так, французский является рабочим языком многих международных организаций, его используют в Швейцарии, Канаде и даже Африке. Немецкий является основным языком крупнейшей экономики Европы, на нем говорят в Австрии, Бельгии и Швейцарии.

https://ria.ru/20200606/1572557113.html

https://ria.ru/20210423/angliyskiy-1729566275.html

европа

южная америка

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, европа, южная америка, бельгия