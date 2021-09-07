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https://ria.ru/20210907/yandeks-1748983426.html
"Яндекс" убрал из поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования"
"Яндекс" убрал из поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования" - РИА Новости, 07.09.2021
"Яндекс" убрал из поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования"
"Яндекс" удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования" из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов, рассказали РИА... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:19
2021-09-07T11:19
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
фонд борьбы с коррупцией
яндекс
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Яндекс" удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования" из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Ссылки на сайт "Умного голосования" пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - сообщили в пресс-службе.В понедельник Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).Ранее арбитражный суд Москвы запретил "Яндексу" и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование". Это была обеспечительная мера по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд" (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами), которая обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Пока это временные меры - рассмотрение исков по существу назначено ноябрь."Яндекс" заявил о несогласии с решением суда и намерении оспорить принятые обеспечительные меры, поскольку "из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать". Google публично не реагировал.Что касается ссылки непосредственно на сайт "Умного голосования", поисковик Google ее по-прежнему выдает, хотя при попытке корреспондента РИА Новости пройти по ней браузер и выдал ошибку ("Не удается получить доступ к сайту").* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20210905/sud-1748762985.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), фонд борьбы с коррупцией, яндекс, россия
11:19 07.09.2021
 
"Яндекс" убрал из поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования"

"Яндекс" по требованию Роскомнадзора удалил сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи

© ЯндексНовый логотип Яндекса
Новый логотип Яндекса
© Яндекс
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Яндекс" удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования" из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Ссылки на сайт "Умного голосования" пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - сообщили в пресс-службе.
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В понедельник Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).
Ранее арбитражный суд Москвы запретил "Яндексу" и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование". Это была обеспечительная мера по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд" (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами), которая обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Пока это временные меры - рассмотрение исков по существу назначено ноябрь.
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"Яндекс" заявил о несогласии с решением суда и намерении оспорить принятые обеспечительные меры, поскольку "из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать". Google публично не реагировал.
Что касается ссылки непосредственно на сайт "Умного голосования", поисковик Google ее по-прежнему выдает, хотя при попытке корреспондента РИА Новости пройти по ней браузер и выдал ошибку ("Не удается получить доступ к сайту").
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Фонд борьбы с коррупциейЯндексРоссия
 
 
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