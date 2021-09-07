https://ria.ru/20210907/whatsapp-1748998863.html
WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности
WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности - РИА Новости, 07.09.2021
WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности
В мессенджере WhatsApp появится опция управления информацией, когда пользователь заходил в последний раз в сеть. О ней сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:46
2021-09-07T12:46
2021-09-07T12:46
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится опция управления информацией, когда пользователь заходил в последний раз в сеть. О ней сообщает портал WABetaInfo.Пользователю дадут возможность точно контролировать, кто видит информацию из его профиля. Так, можно скрыть время своего последнего посещения мессенджера от нескольких людей, не отключая его полностью. Если закрыть "Последний визит" для отдельных контактов, то их данные также станут недоступны.В будущем новая функция будет распространена на отображение фотографии профиля и информации профиля, что обеспечит по задумке WhatsApp больший контроль над конфиденциальностью.Пока функция замечена в бета-версии приложения для iOS, но вскоре станет доступна и для Android-тестеров. Опция будет официально анонсирована в одном из ближайших обновлений WhatsApp.
https://ria.ru/20210906/whatsapp-1748858508.html
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