https://ria.ru/20210907/whatsapp-1748998863.html

WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности

WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности - РИА Новости, 07.09.2021

WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности

В мессенджере WhatsApp появится опция управления информацией, когда пользователь заходил в последний раз в сеть. О ней сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:46

2021-09-07T12:46

2021-09-07T12:46

наука

технологии

apple ios

google android

whatsapp inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится опция управления информацией, когда пользователь заходил в последний раз в сеть. О ней сообщает портал WABetaInfo.Пользователю дадут возможность точно контролировать, кто видит информацию из его профиля. Так, можно скрыть время своего последнего посещения мессенджера от нескольких людей, не отключая его полностью. Если закрыть "Последний визит" для отдельных контактов, то их данные также станут недоступны.В будущем новая функция будет распространена на отображение фотографии профиля и информации профиля, что обеспечит по задумке WhatsApp больший контроль над конфиденциальностью.Пока функция замечена в бета-версии приложения для iOS, но вскоре станет доступна и для Android-тестеров. Опция будет официально анонсирована в одном из ближайших обновлений WhatsApp.

https://ria.ru/20210906/whatsapp-1748858508.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, whatsapp inc.