https://ria.ru/20210907/vzryv-1748966782.html

ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка

ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка - РИА Новости, 07.09.2021

ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка

Взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка, сообщила ФСБ. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:45

2021-09-07T09:45

2021-09-07T12:58

происшествия

украина

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка, сообщила ФСБ.Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали, что неизвестные 23 августа повредили в горной части региона газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Накануне суд арестовал четверых подозреваемых."Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлиса крымско-татарского народа"*", — отмечается в сообщении.На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.По указанию одного из руководителей "Меджлиса"* в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию взрыва им пообещали около 2000 долларов. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210906/sud-1748934528.html

украина

республика крым

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происшествия, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)