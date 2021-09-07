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ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка
ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка - РИА Новости, 07.09.2021
ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка
Взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка, сообщила ФСБ. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:45
2021-09-07T12:58
происшествия
украина
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка, сообщила ФСБ.Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали, что неизвестные 23 августа повредили в горной части региона газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Накануне суд арестовал четверых подозреваемых."Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлиса крымско-татарского народа"*", — отмечается в сообщении.На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.По указанию одного из руководителей "Меджлиса"* в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию взрыва им пообещали около 2000 долларов. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210906/sud-1748934528.html
украина
республика крым
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происшествия, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:45 07.09.2021 (обновлено: 12:58 07.09.2021)
 
ФСБ: за взрывом газопровода в Крыму стояла украинская разведка

ФСБ: взрыв газопровода в Крыму 23 августа организовала украинская разведка

© ФСБ России / СК РФОперация ФСБ РФ
Операция ФСБ РФ
© ФСБ России / СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка, сообщила ФСБ.
Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали, что неизвестные 23 августа повредили в горной части региона газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Накануне суд арестовал четверых подозреваемых.
"Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлиса крымско-татарского народа"*", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.
По указанию одного из руководителей "Меджлиса"* в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию взрыва им пообещали около 2000 долларов. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 20:29
В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму
 
ПроисшествияУкраинаРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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