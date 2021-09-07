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Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты

Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты - РИА Новости, 07.09.2021

Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты

Пенсионеры могут получить материальную поддержку от государства в случае, если на их содержании находятся несовершеннолетние, инвалиды и студенты очной формы... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:30

2021-09-07T13:30

2021-09-07T13:30

общество

нпф "будущее"

евгений биезбардис

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Пенсионеры могут получить материальную поддержку от государства в случае, если на их содержании находятся несовершеннолетние, инвалиды и студенты очной формы обучения. Об этом в беседе с "Известиями" рассказала юрист Анна Пойлова.По словам специалиста, выплаты также положены гражданам, обеспечивающим пожилых родственников, включая родителей.Вместе с тем она отметила, что начисления распространяются максимум на трех членов семьи.Ранее эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис рассказал, что пенсионеры имеют право получать страховую или социальную пенсию по потере кормильца, ежемесячные выплаты и дополнительное материальное обеспечение, а также выплаты по правопреемству или наследству из-за смерти родственника.

https://ria.ru/20210904/pensii-1748655149.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нпф "будущее", евгений биезбардис