https://ria.ru/20210907/vybory-1749020066.html

В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах

В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах - РИА Новости, 07.09.2021

В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах

Главное для президента России Владимира Путина, чтобы выборы в РФ соответствовали букве и духу закона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:11

2021-09-07T14:11

2021-09-07T14:11

политика

владимир путин

дмитрий песков

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Главное для президента России Владимира Путина, чтобы выборы в РФ соответствовали букве и духу закона, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков добавил, что ситуация с "Умным голосованием" - никоим образом не касающаяся президента тема."Это не его прерогатива, поэтому здесь вряд ли на этот счет есть какое-то мнение президента. Проведением выборов занимается ЦИК, подобные вопросы надо адресовать туда", - отметил он.В понедельник Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*)Ранее арбитражный суд Москвы запретил "Яндексу" и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование". Это была обеспечительная мера по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд" (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами), которая обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Пока это временные меры - рассмотрение исков по существу назначено ноябрь. Позже в пресс-службе "Яндекс" сообщили, что поисковая система удалила из своей поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования" из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.Что касается ссылки непосредственно на сайт "Умного голосования", поисковик Google ее по-прежнему выдает, хотя при попытке корреспондента РИА Новости пройти по ней браузер и выдал ошибку ("Не удается получить доступ к сайту").Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

россия

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политика, владимир путин, дмитрий песков, выборы в государственную думу, россия