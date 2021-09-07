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Омский губернатор прокомментировал слова о "скучной" предвыборной кампании
Омский губернатор прокомментировал слова о "скучной" предвыборной кампании - РИА Новости, 07.09.2021
Омский губернатор прокомментировал слова о "скучной" предвыборной кампании
Омский губернатор Александр Бурков, комментируя слова о "скучной" предвыборной кампании, заявил, что шоумены Омской области не нужны, нужны профессионалы. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:01
2021-09-07T09:01
политика
омск
омская область
александр бурков
госдума рф
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ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Омский губернатор Александр Бурков, комментируя слова о "скучной" предвыборной кампании, заявил, что шоумены Омской области не нужны, нужны профессионалы.Вечером в понедельник 6 сентября на двух местных телеканалах прошла передача "Диалог с губернатором". Жители Омска и области могли задавать вопросы губернатору Александру Буркову в прямом эфире. Однако первый вопрос был от одного из ведущих передачи, он был посвящён предстоящим выборам, агитационная кампания перед которыми в регионе, по мнению ведущего, "достаточно скучная" и недостаточно зрелищная, в ней не хватает "шоу, остроты, огонька, перца".Губернатор отметил, что избиратели сделают свой выбор и выразил надежду, что они будут обращать внимание не на громкие заявления и провокации, а на реальные дела.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, омск, омская область, александр бурков, госдума рф
09:01 07.09.2021
 
Омский губернатор прокомментировал слова о "скучной" предвыборной кампании

Омский губернатор о "скучной" предвыборной кампании: нужны профессионалы, а не шоумены

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Омский губернатор Александр Бурков, комментируя слова о "скучной" предвыборной кампании, заявил, что шоумены Омской области не нужны, нужны профессионалы.
Вечером в понедельник 6 сентября на двух местных телеканалах прошла передача "Диалог с губернатором". Жители Омска и области могли задавать вопросы губернатору Александру Буркову в прямом эфире. Однако первый вопрос был от одного из ведущих передачи, он был посвящён предстоящим выборам, агитационная кампания перед которыми в регионе, по мнению ведущего, "достаточно скучная" и недостаточно зрелищная, в ней не хватает "шоу, остроты, огонька, перца".
"Мы хотим что, вторую Украину?! Где есть шоу, есть "перчик", и потом есть шоумены в руководстве?! На самом деле нужны профессионалы, которые знают ответы на вопросы, которые им ставят избиратели… Слежу за дебатами и считаю, что в том, что у нас нет скандалов, - в этом есть некая политическая грамотность омичей, это достойно. Главное, не как подано блюдо, а как оно приготовлено", - парировал провокационный вопрос ведущего губернатор Бурков в прямом эфире.
Губернатор отметил, что избиратели сделают свой выбор и выразил надежду, что они будут обращать внимание не на громкие заявления и провокации, а на реальные дела.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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