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Омский губернатор прокомментировал слова о "скучной" предвыборной кампании

Омский губернатор прокомментировал слова о "скучной" предвыборной кампании - РИА Новости, 07.09.2021

Омский губернатор прокомментировал слова о "скучной" предвыборной кампании

Омский губернатор Александр Бурков, комментируя слова о "скучной" предвыборной кампании, заявил, что шоумены Омской области не нужны, нужны профессионалы. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:01

2021-09-07T09:01

2021-09-07T09:01

политика

омск

омская область

александр бурков

госдума рф

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ОМСК, 7 сен - РИА Новости. Омский губернатор Александр Бурков, комментируя слова о "скучной" предвыборной кампании, заявил, что шоумены Омской области не нужны, нужны профессионалы.Вечером в понедельник 6 сентября на двух местных телеканалах прошла передача "Диалог с губернатором". Жители Омска и области могли задавать вопросы губернатору Александру Буркову в прямом эфире. Однако первый вопрос был от одного из ведущих передачи, он был посвящён предстоящим выборам, агитационная кампания перед которыми в регионе, по мнению ведущего, "достаточно скучная" и недостаточно зрелищная, в ней не хватает "шоу, остроты, огонька, перца".Губернатор отметил, что избиратели сделают свой выбор и выразил надежду, что они будут обращать внимание не на громкие заявления и провокации, а на реальные дела.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

омск

омская область

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политика, омск, омская область, александр бурков, госдума рф