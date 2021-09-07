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Полиция возбудила дело после избиения чернокожего диджея в Волгограде
Полиция возбудила дело после избиения чернокожего диджея в Волгограде - РИА Новости, 07.09.2021
Полиция возбудила дело после избиения чернокожего диджея в Волгограде
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения чернокожего диджея в одном из баров Волгограда за то, что он отказался поставить трек... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:09
2021-09-07T15:09
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения чернокожего диджея в одном из баров Волгограда за то, что он отказался поставить трек посетителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по области.Об избиении диджей Flavio сообщил в воскресенье в своем аккаунте в Instagram. Он добавил, что был госпитализирован с сотрясением головного мозга. По данным полиции, диджей – студент пятого курса местного вуза, приехал в Волгоград из Мозамбика. После ЧП владелец бара объявил, что принял решении о временном закрытии заведения."По факту причинения травм диджею одного из клубов Волгограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", - сообщили в полиции.
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происшествия, мозамбик, волгоград, россия
15:09 07.09.2021
 
Полиция возбудила дело после избиения чернокожего диджея в Волгограде

Полиция возбудила уголовное дело после избиения чернокожего диджея в Волгограде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения чернокожего диджея в одном из баров Волгограда за то, что он отказался поставить трек посетителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по области.
Об избиении диджей Flavio сообщил в воскресенье в своем аккаунте в Instagram. Он добавил, что был госпитализирован с сотрясением головного мозга. По данным полиции, диджей – студент пятого курса местного вуза, приехал в Волгоград из Мозамбика. После ЧП владелец бара объявил, что принял решении о временном закрытии заведения.
"По факту причинения травм диджею одного из клубов Волгограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", - сообщили в полиции.
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