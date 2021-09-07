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В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина
В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина - РИА Новости, 07.09.2021
В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина
"Почта России" будет придерживаться действующих временных ограничений на физическую продажу алкоголя при реализации эксперимента по онлайн-заказам российского... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:26
2021-09-07T06:10
экономика
владивосток
московская область (подмосковье)
москва
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Почта России" будет придерживаться действующих временных ограничений на физическую продажу алкоголя при реализации эксперимента по онлайн-заказам российского вина, предложенного Минфином, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.Минфин ранее опубликовал законопроект о проведении с 1 января эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина."Почта России", по его словам, активно работает с органами исполнительной власти над проектом закона о проведении этого эксперимента. Компания планирует завершить эту работу "в ближайшее время", чтобы законопроект мог быть принят в осеннюю сессию работы Госдумы.Скатин добавил, что курьеры "Почты России", вероятно, будут участвовать в доставке российского вина в рамках эксперимента по его интернет-продаже."По поводу доставки — предполагается, что будет задействована как сеть отделений, так и курьеры", — отметил он.Собеседник агентства указал, что со стороны российских виноделов наблюдается большой интерес к этой инициативе: "много кто желает поучаствовать в этом эксперименте". С какими конкретно компаниями ведутся переговоры, замгендиректора "Почты" не сообщил.Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти нескольких субъектов федерации на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, московская область (подмосковье), москва, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:26 07.09.2021 (обновлено: 06:10 07.09.2021)
 
В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина

Замгендиректора "Почты" Скатин: вино будет продаваться онлайн не круглые сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Почта России" будет придерживаться действующих временных ограничений на физическую продажу алкоголя при реализации эксперимента по онлайн-заказам российского вина, предложенного Минфином, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.
Минфин ранее опубликовал законопроект о проведении с 1 января эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.

"О деталях эксперимента мы сообщим позже. Но мы будем находиться строго в рамках законодательства, в соответствии со всеми временными ограничениями, которые сейчас существуют", — сказал Скатин, отвечая на вопрос, будет ли возможность приобрести вино ночью или только во время, разрешенное российским законодательством.

"Почта России", по его словам, активно работает с органами исполнительной власти над проектом закона о проведении этого эксперимента. Компания планирует завершить эту работу "в ближайшее время", чтобы законопроект мог быть принят в осеннюю сессию работы Госдумы.
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Скатин добавил, что курьеры "Почты России", вероятно, будут участвовать в доставке российского вина в рамках эксперимента по его интернет-продаже.
"По поводу доставки — предполагается, что будет задействована как сеть отделений, так и курьеры", — отметил он.
Собеседник агентства указал, что со стороны российских виноделов наблюдается большой интерес к этой инициативе: "много кто желает поучаствовать в этом эксперименте". С какими конкретно компаниями ведутся переговоры, замгендиректора "Почты" не сообщил.
"С точки зрения доступа к инфраструктуре и доставки, у нас нет никаких ограничений — мы готовы выстраивать работу с каждым российским производителем", — подчеркнул Скатин.
Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти нескольких субъектов федерации на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокМосковская область (Подмосковье)МоскваПочта РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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