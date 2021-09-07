https://ria.ru/20210907/vino-1748952203.html

В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина

В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина - РИА Новости, 07.09.2021

В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина

"Почта России" будет придерживаться действующих временных ограничений на физическую продажу алкоголя при реализации эксперимента по онлайн-заказам российского... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T03:26

2021-09-07T03:26

2021-09-07T06:10

экономика

владивосток

московская область (подмосковье)

москва

почта россии

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Почта России" будет придерживаться действующих временных ограничений на физическую продажу алкоголя при реализации эксперимента по онлайн-заказам российского вина, предложенного Минфином, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.Минфин ранее опубликовал законопроект о проведении с 1 января эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина."Почта России", по его словам, активно работает с органами исполнительной власти над проектом закона о проведении этого эксперимента. Компания планирует завершить эту работу "в ближайшее время", чтобы законопроект мог быть принят в осеннюю сессию работы Госдумы.Скатин добавил, что курьеры "Почты России", вероятно, будут участвовать в доставке российского вина в рамках эксперимента по его интернет-продаже."По поводу доставки — предполагается, что будет задействована как сеть отделений, так и курьеры", — отметил он.Собеседник агентства указал, что со стороны российских виноделов наблюдается большой интерес к этой инициативе: "много кто желает поучаствовать в этом эксперименте". С какими конкретно компаниями ведутся переговоры, замгендиректора "Почты" не сообщил.Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти нескольких субъектов федерации на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/vino-1748521177.html

https://ria.ru/20210823/vino-1746838844.html

владивосток

московская область (подмосковье)

москва

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экономика, владивосток, московская область (подмосковье), москва, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, восточный экономический форум — 2021 (вэф)