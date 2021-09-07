03:26 07.09.2021 (обновлено: 06:10 07.09.2021)
В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина
Замгендиректора "Почты" Скатин: вино будет продаваться онлайн не круглые сутки
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Почта России" будет придерживаться действующих временных ограничений на физическую продажу алкоголя при реализации эксперимента по онлайн-заказам российского вина, предложенного Минфином, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.
Минфин ранее опубликовал законопроект о проведении с 1 января эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.
"О деталях эксперимента мы сообщим позже. Но мы будем находиться строго в рамках законодательства, в соответствии со всеми временными ограничениями, которые сейчас существуют", — сказал Скатин, отвечая на вопрос, будет ли возможность приобрести вино ночью или только во время, разрешенное российским законодательством.
"Почта России", по его словам, активно работает с органами исполнительной власти над проектом закона о проведении этого эксперимента. Компания планирует завершить эту работу "в ближайшее время", чтобы законопроект мог быть принят в осеннюю сессию работы Госдумы.
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Скатин добавил, что курьеры "Почты России", вероятно, будут участвовать в доставке российского вина в рамках эксперимента по его интернет-продаже.
"По поводу доставки — предполагается, что будет задействована как сеть отделений, так и курьеры", — отметил он.
Собеседник агентства указал, что со стороны российских виноделов наблюдается большой интерес к этой инициативе: "много кто желает поучаствовать в этом эксперименте". С какими конкретно компаниями ведутся переговоры, замгендиректора "Почты" не сообщил.
"С точки зрения доступа к инфраструктуре и доставки, у нас нет никаких ограничений — мы готовы выстраивать работу с каждым российским производителем", — подчеркнул Скатин.
Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти нескольких субъектов федерации на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.