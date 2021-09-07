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В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию - РИА Новости, 07.09.2021
В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:54
2021-09-07T12:18
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве.Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.Еще 20 тысячам иностранцев въезд закрыли из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.В министерстве также рассказали, что регулярно рассматривают обращения граждан других стран с просьбой снять ограничения. В таких случаях сотрудники принимают во внимание все обстоятельства, которые стали причиной запрета въезда. Помимо этого, оценивается степень угрозы конституционно защищаемым ценностям, исходящей от конкретного человека.Кроме того, условия могут изменить из-за гуманитарных обстоятельств. За семь месяцев этого года МВД отменило около 400 решений о запрете въезда.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
05:54 07.09.2021 (обновлено: 12:18 07.09.2021)
 
В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию

МВД запретило въезд в Россию 115 тысячам иностранцев в 2021 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.
Еще 20 тысячам иностранцев въезд закрыли из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.
В министерстве также рассказали, что регулярно рассматривают обращения граждан других стран с просьбой снять ограничения. В таких случаях сотрудники принимают во внимание все обстоятельства, которые стали причиной запрета въезда. Помимо этого, оценивается степень угрозы конституционно защищаемым ценностям, исходящей от конкретного человека.
Кроме того, условия могут изменить из-за гуманитарных обстоятельств. За семь месяцев этого года МВД отменило около 400 решений о запрете въезда.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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