https://ria.ru/20210907/vezd-1748955058.html
В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию - РИА Новости, 07.09.2021
В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:54
2021-09-07T05:54
2021-09-07T12:18
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151738/27/1517382780_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69dc72ab3dff92747ab1a26a1760ea15.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве.Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.Еще 20 тысячам иностранцев въезд закрыли из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.В министерстве также рассказали, что регулярно рассматривают обращения граждан других стран с просьбой снять ограничения. В таких случаях сотрудники принимают во внимание все обстоятельства, которые стали причиной запрета въезда. Помимо этого, оценивается степень угрозы конституционно защищаемым ценностям, исходящей от конкретного человека.Кроме того, условия могут изменить из-за гуманитарных обстоятельств. За семь месяцев этого года МВД отменило около 400 решений о запрете въезда.
https://ria.ru/20210810/pritesnenie-1745127467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151738/27/1517382780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_430b2614aef559680b90754900ee5389.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
05:54 07.09.2021 (обновлено: 12:18 07.09.2021)
В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
МВД запретило въезд в Россию 115 тысячам иностранцев в 2021 году
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.
Еще 20 тысячам иностранцев въезд закрыли из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации
во время предыдущих визитов.
В министерстве также рассказали, что регулярно рассматривают обращения граждан других стран с просьбой снять ограничения. В таких случаях сотрудники принимают во внимание все обстоятельства, которые стали причиной запрета въезда. Помимо этого, оценивается степень угрозы конституционно защищаемым ценностям, исходящей от конкретного человека.
Кроме того, условия могут изменить из-за гуманитарных обстоятельств. За семь месяцев этого года МВД отменило около 400 решений о запрете въезда.