https://ria.ru/20210907/vezd-1748955058.html

В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию

В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию - РИА Новости, 07.09.2021

В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию

За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T05:54

2021-09-07T05:54

2021-09-07T12:18

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. За январь — июль 2021 года МВД приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам, сообщили РИА Новости в ведомстве.Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения.Еще 20 тысячам иностранцев въезд закрыли из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.В министерстве также рассказали, что регулярно рассматривают обращения граждан других стран с просьбой снять ограничения. В таких случаях сотрудники принимают во внимание все обстоятельства, которые стали причиной запрета въезда. Помимо этого, оценивается степень угрозы конституционно защищаемым ценностям, исходящей от конкретного человека.Кроме того, условия могут изменить из-за гуманитарных обстоятельств. За семь месяцев этого года МВД отменило около 400 решений о запрете въезда.

https://ria.ru/20210810/pritesnenie-1745127467.html

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2021

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия