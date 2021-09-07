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Премьеру сиквела "Венома" перенесли в пятый раз

Премьеру сиквела "Венома" перенесли в пятый раз - РИА Новости, 07.09.2021

Премьеру сиквела "Венома" перенесли в пятый раз

Компания Sony Pictures объявила, что опять переносит премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" в кинотеатрах — уже в пятый раз, сообщает Variety. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:35

2021-09-07T13:35

2021-09-07T13:35

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Компания Sony Pictures объявила, что опять переносит премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" в кинотеатрах — уже в пятый раз, сообщает Variety. Однако неожиданно оказалось, что экранизация комиксов Marvel выйдет на больших экранах в США на две недели раньше — 1 октября вместо 15-го. По данным издания, перенос премьеры может быть связан с успехом еще одного фильма киновселенной MCU "Шан-Чи и легенда десяти колец", который за первые четыре дня после выхода собрал в мировом прокате 90 миллионов долларов. Премьера сиквела "Венома" должна была состояться еще в октябре 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на июнь 2021 года, затем на конец сентября и совсем недавно — на середину октября.В российском прокате, по информации Sony Pictures Russia, лента выйдет, как и планировалось — 14 октября. Один из самых ожидаемых супергеройских боевиков года снял Энди Серкис. В нем расскажут, как репортер Эдди Брок (Том Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном. Но главной угрозой для обоих окажется маньяк Клетус Кэседи (Вуди Харрельсон), он же суперзлодей Карнаж.В сиквеле также задействованы Мишель Уильямс, Эмбер Сиенна, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.

https://ria.ru/20210817/dune-1746065983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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