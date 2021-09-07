https://ria.ru/20210907/vaktsiny-1749045778.html

Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса

Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса - РИА Новости, 07.09.2021

Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса

Вакцин от коронавируса в регионах России хватает, сформирован запас на месяц бесперебойной работы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:27

2021-09-07T16:27

2021-09-07T16:27

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

вакцины

россия

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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в регионах России хватает, сформирован запас на месяц бесперебойной работы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что в осенний период повысилась социальная активность населения, поэтому очень важно привиться."Многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749045002.html

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2021

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