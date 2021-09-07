https://ria.ru/20210907/vaktsiny-1749045778.html
Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса
Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса - РИА Новости, 07.09.2021
Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса
Вакцин от коронавируса в регионах России хватает, сформирован запас на месяц бесперебойной работы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:27
2021-09-07T16:27
2021-09-07T16:27
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в регионах России хватает, сформирован запас на месяц бесперебойной работы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что в осенний период повысилась социальная активность населения, поэтому очень важно привиться."Многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости", - подчеркнул Мурашко.
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Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Мурашко: запасов вакцин от коронавируса в российских регионах хватает