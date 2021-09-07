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https://ria.ru/20210907/vaktsina-1748972007.html
Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19
Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19
Созданная в ФМБА вакцина, по предварительным данным, сможет обеспечить длительную защиту организма от SARS-CoV-2, сказала в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:21
2021-09-07T13:37
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Созданная в ФМБА вакцина, по предварительным данным, сможет обеспечить длительную защиту организма от SARS-CoV-2, сказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий компании, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Разработчик — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России. Препарат основан на новой технологической платформе, его мишенью выступают консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям. В июле Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований.Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко &gt;&gt;
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общество, вакцинация, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
10:21 07.09.2021 (обновлено: 13:37 07.09.2021)
 
Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19

Эксперт Крючко: разработанная ФМБА вакцина от COVID-19 может дать более длительную защиту

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России/Андрей ФомченковСотрудница в лаборатории Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Сотрудница в лаборатории Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России/Андрей Фомченков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Созданная в ФМБА вакцина, по предварительным данным, сможет обеспечить длительную защиту организма от SARS-CoV-2, сказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий компании, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

"Основной эффект ее воздействия — это клеточный иммунитет, поэтому у нас есть основания надеяться, что это будет <...> более долгосрочный эффект (чем у других. — Прим. ред.)", — объяснила она.

Разработчик — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России. Препарат основан на новой технологической платформе, его мишенью выступают консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
В июле Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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