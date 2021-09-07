https://ria.ru/20210907/vaktsina-1748972007.html

Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19

Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19

Созданная в ФМБА вакцина, по предварительным данным, сможет обеспечить длительную защиту организма от SARS-CoV-2, сказала в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:21

2021-09-07T10:21

2021-09-07T13:37

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Созданная в ФМБА вакцина, по предварительным данным, сможет обеспечить длительную защиту организма от SARS-CoV-2, сказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий компании, доктор медицинских наук Дарья Крючко.Разработчик — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России. Препарат основан на новой технологической платформе, его мишенью выступают консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям. В июле Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований.Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.Читайте полный текст интервью Дарьи Крючко >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19