10:21 07.09.2021 (обновлено: 13:37 07.09.2021)
Эксперт рассказала об особенностях созданной ФМБА вакцины от COVID-19
Эксперт Крючко: разработанная ФМБА вакцина от COVID-19 может дать более длительную защиту
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России/Андрей ФомченковСотрудница в лаборатории Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Созданная в ФМБА вакцина, по предварительным данным, сможет обеспечить длительную защиту организма от SARS-CoV-2, сказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий компании, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
"Основной эффект ее воздействия — это клеточный иммунитет, поэтому у нас есть основания надеяться, что это будет <...> более долгосрочный эффект (чем у других. — Прим. ред.)", — объяснила она.
Разработчик — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России. Препарат основан на новой технологической платформе, его мишенью выступают консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
В июле Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований.
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Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.