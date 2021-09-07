https://ria.ru/20210907/vakansii-1748955713.html

Названы самые популярные вакансии августа

Названы самые популярные вакансии августа - РИА Новости, 07.09.2021

Названы самые популярные вакансии августа

Российский торговые компании в августе текущего года чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов, а транспортные организации - водителей,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T06:23

2021-09-07T06:23

2021-09-07T09:16

общество

работа

россия

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский торговые компании в августе текущего года чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов, а транспортные организации - водителей, комплектовщиков и грузчиков, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В то же время в сфере услуг вырос спрос на поваров, уборщиков и кассиров, а в сфере офисных служб - на охранников, администраторов и курьеров. Рост активности работодателей в августе наблюдался, по сообщению сервиса, во многих отраслях, но чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли."В этой сфере работодатели опубликовали 29% новых вакансий. В сфере транспорта и логистики число вакансий составило 22% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере производства и агропрома (17% вакансий), услуг (15% вакансий), а также офисных служб и бизнес-услуг (12% вакансий)", - добавили в сообщении.Общее количество новых вакансий на сервисе в августе увеличилось на 9% по сравнению с июлем. Кроме того, выросла активность соискателей на рынке труда - число новых резюме увеличилось на 4% по сравнению с июльским показателем."Чаще всего соискатели искали работу в отраслях офисных служб и бизнес-услуг, транспорта и логистики, сфере услуг, торговле и маркетинге. Больше всего откликов от соискателей в августе получили вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, охранников, операторов call-центров, водителей и грузчиков", - отметили эксперты.

https://ria.ru/20210824/zarplata-1746962401.html

https://ria.ru/20210727/lozh-1743032642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, россия, навигатор абитуриента, кем стать