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Названы самые популярные вакансии августа
Названы самые популярные вакансии августа - РИА Новости, 07.09.2021
Названы самые популярные вакансии августа
Российский торговые компании в августе текущего года чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов, а транспортные организации - водителей,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T06:23
2021-09-07T09:16
общество
работа
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский торговые компании в августе текущего года чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов, а транспортные организации - водителей, комплектовщиков и грузчиков, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В то же время в сфере услуг вырос спрос на поваров, уборщиков и кассиров, а в сфере офисных служб - на охранников, администраторов и курьеров. Рост активности работодателей в августе наблюдался, по сообщению сервиса, во многих отраслях, но чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли."В этой сфере работодатели опубликовали 29% новых вакансий. В сфере транспорта и логистики число вакансий составило 22% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере производства и агропрома (17% вакансий), услуг (15% вакансий), а также офисных служб и бизнес-услуг (12% вакансий)", - добавили в сообщении.Общее количество новых вакансий на сервисе в августе увеличилось на 9% по сравнению с июлем. Кроме того, выросла активность соискателей на рынке труда - число новых резюме увеличилось на 4% по сравнению с июльским показателем."Чаще всего соискатели искали работу в отраслях офисных служб и бизнес-услуг, транспорта и логистики, сфере услуг, торговле и маркетинге. Больше всего откликов от соискателей в августе получили вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, охранников, операторов call-центров, водителей и грузчиков", - отметили эксперты.
https://ria.ru/20210824/zarplata-1746962401.html
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общество, работа, россия, навигатор абитуриента, кем стать
06:23 07.09.2021 (обновлено: 09:16 07.09.2021)
 
Названы самые популярные вакансии августа

"Работа.ру": торговые компании чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродавец
Продавец - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский торговые компании в августе текущего года чаще всего искали продавцов, кассиров и консультантов, а транспортные организации - водителей, комплектовщиков и грузчиков, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего на сервисе "Работа.ру" в августе в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Среди специалистов в сфере транспорта и логистики был высок спрос на водителей, комплектовщиков и грузчиков. Компании из сферы производства и агропрома нуждались в сборщиках, слесарях и сварщиках", - говорится в сообщении.
В то же время в сфере услуг вырос спрос на поваров, уборщиков и кассиров, а в сфере офисных служб - на охранников, администраторов и курьеров. Рост активности работодателей в августе наблюдался, по сообщению сервиса, во многих отраслях, но чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли.
"В этой сфере работодатели опубликовали 29% новых вакансий. В сфере транспорта и логистики число вакансий составило 22% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере производства и агропрома (17% вакансий), услуг (15% вакансий), а также офисных служб и бизнес-услуг (12% вакансий)", - добавили в сообщении.
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Общее количество новых вакансий на сервисе в августе увеличилось на 9% по сравнению с июлем. Кроме того, выросла активность соискателей на рынке труда - число новых резюме увеличилось на 4% по сравнению с июльским показателем.
"Чаще всего соискатели искали работу в отраслях офисных служб и бизнес-услуг, транспорта и логистики, сфере услуг, торговле и маркетинге. Больше всего откликов от соискателей в августе получили вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, охранников, операторов call-центров, водителей и грузчиков", - отметили эксперты.
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