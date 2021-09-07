https://ria.ru/20210907/uslovie-1749063675.html

В США назвали условие для признания "Талибана"*

В США назвали условие для признания "Талибана"* - РИА Новости, 07.09.2021

В США назвали условие для признания "Талибана"*

Соединенные Штаты не намерены спешить с возможным признанием радикального движения "Талибан"* в качестве правительства Афганистана, решение Вашингтона будет... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:59

2021-09-07T17:59

2021-09-07T18:08

в мире

сша

талибан

афганистан

администрация президента сша

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены спешить с возможным признанием радикального движения "Талибан"* в качестве правительства Афганистана, решение Вашингтона будет зависеть от будущих шагов талибов, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Как вчера заявил наш президент, нет никакой спешки в вопросе признания. Это будет зависеть от того, какие шаги "Талибан"* предпримет в будущем. Мир, в том числе Соединенные Штаты, будет следить за этим", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.По ее словам, Вашингтон не ставит сроков в вопросе возможного признания власти талибов в Афганистане."У меня нет для вас сроков, все зависит от того, какое поведение продемонстрируют талибы "на земле", - указала представитель Белого дома.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210907/taliby-1749059026.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, администрация президента сша, дженнифер псаки