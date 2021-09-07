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В США назвали условие для признания "Талибана"*
В США назвали условие для признания "Талибана"* - РИА Новости, 07.09.2021
В США назвали условие для признания "Талибана"*
Соединенные Штаты не намерены спешить с возможным признанием радикального движения "Талибан"* в качестве правительства Афганистана, решение Вашингтона будет... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:59
2021-09-07T18:08
в мире
сша
талибан
афганистан
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены спешить с возможным признанием радикального движения "Талибан"* в качестве правительства Афганистана, решение Вашингтона будет зависеть от будущих шагов талибов, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Как вчера заявил наш президент, нет никакой спешки в вопросе признания. Это будет зависеть от того, какие шаги "Талибан"* предпримет в будущем. Мир, в том числе Соединенные Штаты, будет следить за этим", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.По ее словам, Вашингтон не ставит сроков в вопросе возможного признания власти талибов в Афганистане."У меня нет для вас сроков, все зависит от того, какое поведение продемонстрируют талибы "на земле", - указала представитель Белого дома.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, администрация президента сша, дженнифер псаки
17:59 07.09.2021 (обновлено: 18:08 07.09.2021)
 
В США назвали условие для признания "Талибана"*

Псаки: признание правительства "Талибана"* в Афганистане будет зависеть от шагов талибов

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены спешить с возможным признанием радикального движения "Талибан"* в качестве правительства Афганистана, решение Вашингтона будет зависеть от будущих шагов талибов, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Как вчера заявил наш президент, нет никакой спешки в вопросе признания. Это будет зависеть от того, какие шаги "Талибан"* предпримет в будущем. Мир, в том числе Соединенные Штаты, будет следить за этим", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 17:38Захват власти в Афганистане талибами
Талибы сформировали временное правительство Афганистана
По ее словам, Вашингтон не ставит сроков в вопросе возможного признания власти талибов в Афганистане.
"У меня нет для вас сроков, все зависит от того, какое поведение продемонстрируют талибы "на земле", - указала представитель Белого дома.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреСШАТалибанАфганистанАдминистрация президента СШАДженнифер Псаки
 
 
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