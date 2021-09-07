https://ria.ru/20210907/urfu-1748890642.html

Ученые рассказали, как эффективнее лечить опасную форму рака

Ученые рассказали, как эффективнее лечить опасную форму рака - РИА Новости, 07.09.2021

Ученые рассказали, как эффективнее лечить опасную форму рака

Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) в составе международного коллектива придумали, как повысить... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T03:00

2021-09-07T03:00

2021-09-07T09:51

наука

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) в составе международного коллектива придумали, как повысить эффективность лечения рака мочевого пузыря (РМП). Они обнаружили новые молекулярные особенности опасной разновидности данного заболевания. По мнению экспертов, эти данные позволят подобрать наиболее действенный способ лечения индивидуально для каждого пациента и минимизировать риски рецидивов РМП. Исследование опубликовано в журнале Hereditas.По словам специалистов, РМП – одно из наиболее распространенных и смертельных заболеваний во всем мире. По данным из MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), частота рецидивов достигает почти 80 процентов. Более того, этот тип онкологии является самым дорогим для лечения в пересчете на одного пациента.Рак мочевого пузыря обычно начинает поражать слизистую оболочку данного органа, объяснили эксперты. Принято различать два вида РМП: поверхностный (мышечно-неинвазивный), менее опасный; и мышечно-инвазивный, более агрессивный и активно образующий метастазы.Авторы исследования обнаружили две важные особенности мышечно-инвазивного рака. Во-первых, оказалось, что у двух подтипов этого вида РМП есть тонкие молекулярные различия. Во-вторых, было найдено расхождение в поведении и свойстве клеток данных подтипов. Выявление и изучение этих отличий позволяет делать прогноз течения болезни точнее, менять тактику лечения и может помочь в поиске новых лекарств.Ученые УрФУ смогли определить, какие молекулы присутствуют при той или иной форме рака, какие гены активнее "работают, а не спят". Кроме того, специалисты изучили процессы взаимодействия молекул внутри клетки, и нашли гены и клетки иммунной системы, задействованные в патологическом процессе генов.В своей работе ученые использовали методы биоинформатики. Это математический анализ огромного количества данных, накопленных разными врачами-исследователями в международных базах данных, открытых для исследователей.Результаты исследования возможно применять для лабораторного поиска найденных маркеров, чтобы заранее знать, поможет ли пациенту дорогостоящая иммунотерапия, традиционный или альтернативный способ лечения его формы рака. В дальнейшем авторы планируют углубиться в исследование по данной проблематике и попробовать применить разработанную стратегию на других болезнях.

https://ria.ru/20210817/tpu-1745647936.html

https://ria.ru/20210826/belgu-1747167189.html

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екатеринбург, уральский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, рак, здоровье