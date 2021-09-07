Советник главы офиса Зеленского назвал идею переименовать Украину шуткой
Советник главы офиса Зеленского Арестович: полушутя говорил о переименовании страны
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбасс Алексей Арестович заявил, что полушутя говорил о переименовании страны в Русь-Украину, и что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.
Ранее Арестович высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя идею о переименовании страны в Русь-Украину, заявил, что некоторым чиновникам лучше "жевать, чем говорить", информацией о том, что в офисе президента Владимира Зеленского готовится подобная инициатива, он не располагает.
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"Когда я еще в газету писал, и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования. Где-то, наверное, 2009 год, может, еще раньше. Я думаю, Разумков еще тогда институт не закончил… Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать, не собираюсь отвлекать (этим от других тем) и так далее. Я не делал специальное заявление, я их много сделал в предыдущие годы. Мы просто с (журналистом Романом) Цимбалюком разговаривали, он спросил: "А почему президент пять раз упомянул Русь-Украину в двух последних речах и государственный праздник установил?". Я говорю: "Наверное, это важно, я считаю, что это важно". И я добавляю: "Я бы вообще переименовал". Он говорит: "Когда ждать указ?". Но это же разговор двух людей, которые в полушутку разговаривали, симпатизируют друг другу и разговаривают", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что тогда в разговоре ответил: "Мы работаем над этим".
"Но наше сообщество прочитало это как "в офисе президента готовится указ о переименовании страны". И потом, когда этот водопад уже прорвало, и сколько я ни кричал, что это мое сугубо личное мнение, и в офисе это вообще-то воспринимают, мягко говоря, скептически, уже все… Такова магия высоких должностей", - добавил он.
Кроме того, Арестович пояснил, что понятие "Русь" можно использовать для "ребрендинга нации".