https://ria.ru/20210907/ukraina-1749082385.html
Итальянский учебник включил Украину в состав России
Итальянский учебник включил Украину в состав России - РИА Новости, 07.09.2021
Итальянский учебник включил Украину в состав России
Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии "российских регионов", к которым отнесены Украина, Белоруссия,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T21:00
2021-09-07T21:00
2021-09-07T21:05
в мире
украина
италия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии "российских регионов", к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика."В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook во вторник.Посольство Украины в Италии обратилось в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить указанную ошибку.Посольство прикрепило к своему сообщению фотографии учебника. В нем говорится, что регион Украина "характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством". Вместе с тем учащимся второго класса предлагается задание, в котором они должны заполнить пробелы в текст о географических границах "региона" и входящих в него странах.
https://ria.ru/20210401/krym-1603722794.html
украина
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, италия, россия
21:00 07.09.2021 (обновлено: 21:05 07.09.2021)
Итальянский учебник включил Украину в состав России
Посольство: итальянский учебник по географии причислил Украину к "российским регионам"