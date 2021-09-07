https://ria.ru/20210907/ukraina-1749082385.html

Итальянский учебник включил Украину в состав России

Итальянский учебник включил Украину в состав России - РИА Новости, 07.09.2021

Итальянский учебник включил Украину в состав России

Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии "российских регионов", к которым отнесены Украина, Белоруссия,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T21:00

2021-09-07T21:00

2021-09-07T21:05

в мире

украина

италия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии "российских регионов", к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика."В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook во вторник.Посольство Украины в Италии обратилось в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить указанную ошибку.Посольство прикрепило к своему сообщению фотографии учебника. В нем говорится, что регион Украина "характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством". Вместе с тем учащимся второго класса предлагается задание, в котором они должны заполнить пробелы в текст о географических границах "региона" и входящих в него странах.

https://ria.ru/20210401/krym-1603722794.html

украина

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, италия, россия