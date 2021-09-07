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Итальянский учебник включил Украину в состав России
Итальянский учебник включил Украину в состав России - РИА Новости, 07.09.2021
Итальянский учебник включил Украину в состав России
Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии "российских регионов", к которым отнесены Украина, Белоруссия,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T21:00
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италия
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии "российских регионов", к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика."В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook во вторник.Посольство Украины в Италии обратилось в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить указанную ошибку.Посольство прикрепило к своему сообщению фотографии учебника. В нем говорится, что регион Украина "характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством". Вместе с тем учащимся второго класса предлагается задание, в котором они должны заполнить пробелы в текст о географических границах "региона" и входящих в него странах.
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в мире, украина, италия, россия
21:00 07.09.2021 (обновлено: 21:05 07.09.2021)
 
Итальянский учебник включил Украину в состав России

Посольство: итальянский учебник по географии причислил Украину к "российским регионам"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии "российских регионов", к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика.
"В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook во вторник.
Посольство Украины в Италии обратилось в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить указанную ошибку.
Посольство прикрепило к своему сообщению фотографии учебника. В нем говорится, что регион Украина "характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством". Вместе с тем учащимся второго класса предлагается задание, в котором они должны заполнить пробелы в текст о географических границах "региона" и входящих в него странах.
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