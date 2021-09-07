https://ria.ru/20210907/ukraina-1749036057.html
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии - РИА Новости, 07.09.2021
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии
Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:33
2021-09-07T15:33
2021-09-07T17:15
в мире
украина
сумская область
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба новостей" (ТСН) телеканала "1+1".Как отмечает СМИ, работникам мэрии несколько раз под двери подсыпали землю, люди думали, что она с кладбища. Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что за произошедшим стояла их коллега.Мэр Ромен Олег Стогний рассказал, что пытался разобраться в ситуации, но чиновница отрицала обвинения и утверждала, что видео с ее участием смонтировано."Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните, что вы там делали". Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит", — сказал он.После разоблачения женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.Издание отмечает, что эта история рассмешила местного священника. Подобные подсыпания земли с кладбища он назвал "отголоском языческой культуры" и посоветовал не обращать внимания на такие "бессмысленные поступки". При этом в Роменском горсовете чиновники освятили свои кабинеты после инцидента.
https://ria.ru/20200806/1575458858.html
https://ria.ru/20210907/oshibka-1749027197.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, религия
15:33 07.09.2021 (обновлено: 17:15 07.09.2021)
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии против коллег
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости.
Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины
уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба новостей"
(ТСН) телеканала "1+1"
.
Как отмечает СМИ, работникам мэрии несколько раз под двери подсыпали землю, люди думали, что она с кладбища. Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что за произошедшим стояла их коллега.
Мэр Ромен Олег Стогний рассказал, что пытался разобраться в ситуации, но чиновница отрицала обвинения и утверждала, что видео с ее участием смонтировано.
"Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните, что вы там делали". Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит", — сказал он.
После разоблачения женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Издание отмечает, что эта история рассмешила местного священника. Подобные подсыпания земли с кладбища он назвал "отголоском языческой культуры" и посоветовал не обращать внимания на такие "бессмысленные поступки". При этом в Роменском горсовете чиновники освятили свои кабинеты после инцидента.