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На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии - РИА Новости, 07.09.2021
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии
Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:33
2021-09-07T17:15
в мире
украина
сумская область
религия
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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба новостей" (ТСН) телеканала "1+1".Как отмечает СМИ, работникам мэрии несколько раз под двери подсыпали землю, люди думали, что она с кладбища. Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что за произошедшим стояла их коллега.Мэр Ромен Олег Стогний рассказал, что пытался разобраться в ситуации, но чиновница отрицала обвинения и утверждала, что видео с ее участием смонтировано."Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните, что вы там делали". Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит", — сказал он.После разоблачения женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.Издание отмечает, что эта история рассмешила местного священника. Подобные подсыпания земли с кладбища он назвал "отголоском языческой культуры" и посоветовал не обращать внимания на такие "бессмысленные поступки". При этом в Роменском горсовете чиновники освятили свои кабинеты после инцидента.
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в мире, украина, сумская область, религия
15:33 07.09.2021 (обновлено: 17:15 07.09.2021)
 
На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии

На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии против коллег

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба новостей" (ТСН) телеканала "1+1".
Как отмечает СМИ, работникам мэрии несколько раз под двери подсыпали землю, люди думали, что она с кладбища. Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что за произошедшим стояла их коллега.
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Мэр Ромен Олег Стогний рассказал, что пытался разобраться в ситуации, но чиновница отрицала обвинения и утверждала, что видео с ее участием смонтировано.
"Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните, что вы там делали". Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит", — сказал он.
После разоблачения женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Издание отмечает, что эта история рассмешила местного священника. Подобные подсыпания земли с кладбища он назвал "отголоском языческой культуры" и посоветовал не обращать внимания на такие "бессмысленные поступки". При этом в Роменском горсовете чиновники освятили свои кабинеты после инцидента.
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