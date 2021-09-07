https://ria.ru/20210907/ukraina-1749036057.html

На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии

На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии - РИА Новости, 07.09.2021

На Украине чиновницу заподозрили в использовании черной магии

Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:33

2021-09-07T15:33

2021-09-07T17:15

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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Чиновница Роменского горсовета в Сумской области Украины уволилась после того, как ее заподозрили в использовании черной магии, сообщает "Телевизионная служба новостей" (ТСН) телеканала "1+1".Как отмечает СМИ, работникам мэрии несколько раз под двери подсыпали землю, люди думали, что она с кладбища. Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что за произошедшим стояла их коллега.Мэр Ромен Олег Стогний рассказал, что пытался разобраться в ситуации, но чиновница отрицала обвинения и утверждала, что видео с ее участием смонтировано."Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните, что вы там делали". Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит", — сказал он.После разоблачения женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.Издание отмечает, что эта история рассмешила местного священника. Подобные подсыпания земли с кладбища он назвал "отголоском языческой культуры" и посоветовал не обращать внимания на такие "бессмысленные поступки". При этом в Роменском горсовете чиновники освятили свои кабинеты после инцидента.

https://ria.ru/20200806/1575458858.html

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в мире, украина, сумская область, религия