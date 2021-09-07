https://ria.ru/20210907/ukraina-1748947944.html

В Киеве рассказали, что Украине нужно от США

В Киеве рассказали, что Украине нужно от США - РИА Новости, 07.09.2021

В Киеве рассказали, что Украине нужно от США

Киеву нужна поддержка со стороны США в развитии обороноспособности, а не только статус основного союзника вне НАТО, заявил министр иностранных дел Украины... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T00:20

2021-09-07T00:20

2021-09-07T00:20

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киев

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владимир зеленский

министерство обороны украины

нато

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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Киеву нужна поддержка со стороны США в развитии обороноспособности, а не только статус основного союзника вне НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Киевом и Вашингтоном. Соглашение определяет дальнейшие шаги взаимодействия минобороны Украины и минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.Он считает, что для Киева на данном этапе важна поддержка США в развитии обороноспособности."Лучшее, что могут сделать США на данном этапе, - это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины. И это была одна из ключевых тем, которые поднимал президент, в том числе на встрече с Байденом, очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения", - добавил Кулеба.

https://ria.ru/20210907/kuleba-1748947051.html

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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), владимир зеленский, министерство обороны украины, нато, министерство обороны сша, дмитрий кулеба