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В Киеве рассказали, что Украине нужно от США
В Киеве рассказали, что Украине нужно от США - РИА Новости, 07.09.2021
В Киеве рассказали, что Украине нужно от США
Киеву нужна поддержка со стороны США в развитии обороноспособности, а не только статус основного союзника вне НАТО, заявил министр иностранных дел Украины... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:20
2021-09-07T00:20
в мире
украина
киев
сша
вашингтон (город)
владимир зеленский
министерство обороны украины
нато
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Киеву нужна поддержка со стороны США в развитии обороноспособности, а не только статус основного союзника вне НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Киевом и Вашингтоном. Соглашение определяет дальнейшие шаги взаимодействия минобороны Украины и минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.Он считает, что для Киева на данном этапе важна поддержка США в развитии обороноспособности."Лучшее, что могут сделать США на данном этапе, - это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины. И это была одна из ключевых тем, которые поднимал президент, в том числе на встрече с Байденом, очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения", - добавил Кулеба.
https://ria.ru/20210907/kuleba-1748947051.html
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), владимир зеленский, министерство обороны украины, нато, министерство обороны сша, дмитрий кулеба
00:20 07.09.2021
 
В Киеве рассказали, что Украине нужно от США

Глава МИД Украины Кулеба: Киеву важна поддержка Вашингтона в развитии обороноспособности

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Киеву нужна поддержка со стороны США в развитии обороноспособности, а не только статус основного союзника вне НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Киевом и Вашингтоном. Соглашение определяет дальнейшие шаги взаимодействия минобороны Украины и минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.
"Во время визита президента в его присутствии министры обороны Украины и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Украина и США никогда не имели документа подобного содержания. Это абсолютно новое качество нашего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. И это соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Он считает, что для Киева на данном этапе важна поддержка США в развитии обороноспособности.
"Лучшее, что могут сделать США на данном этапе, - это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины. И это была одна из ключевых тем, которые поднимал президент, в том числе на встрече с Байденом, очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения", - добавил Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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В миреУкраинаКиевСШАВашингтон (город)Владимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАДмитрий Кулеба
 
 
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