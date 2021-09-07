В Киеве рассказали, что Украине нужно от США
Глава МИД Украины Кулеба: Киеву важна поддержка Вашингтона в развитии обороноспособности
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Киеву нужна поддержка со стороны США в развитии обороноспособности, а не только статус основного союзника вне НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Киевом и Вашингтоном. Соглашение определяет дальнейшие шаги взаимодействия минобороны Украины и минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.
"Во время визита президента в его присутствии министры обороны Украины и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Украина и США никогда не имели документа подобного содержания. Это абсолютно новое качество нашего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. И это соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Он считает, что для Киева на данном этапе важна поддержка США в развитии обороноспособности.
"Лучшее, что могут сделать США на данном этапе, - это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины. И это была одна из ключевых тем, которые поднимал президент, в том числе на встрече с Байденом, очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения", - добавил Кулеба.