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ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 07.09.2021
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства, сообщила... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:54
2021-09-07T00:54
2021-09-07T00:54
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 7 сен - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства, сообщила пресс-служба армии.Атакованный объект был расположен в жилом районе в непосредственной близости к культурным объектам, мечетям и водным сооружениям, отмечается в сообщении ЦАХАЛ. Израильские армия считает этот факт свидетельством того, что ХАМАС намеренно размещает свои объекты среди гражданских сооружений сектора.Палестинское агентство Qudsnet отмечает, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военном объекту, принадлежащему бригаде аль-Кассам в западной части Хан-Юниса.
https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html
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в мире, хамас, армия обороны израиля, ввс израиля
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа