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ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 07.09.2021
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства, сообщила... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T00:54
2021-09-07T00:54
в мире
хамас
армия обороны израиля
ввс израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 7 сен - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства, сообщила пресс-служба армии.Атакованный объект был расположен в жилом районе в непосредственной близости к культурным объектам, мечетям и водным сооружениям, отмечается в сообщении ЦАХАЛ. Израильские армия считает этот факт свидетельством того, что ХАМАС намеренно размещает свои объекты среди гражданских сооружений сектора.Палестинское агентство Qudsnet отмечает, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военном объекту, принадлежащему бригаде аль-Кассам в западной части Хан-Юниса.
https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html
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в мире, хамас, армия обороны израиля, ввс израиля
00:54 07.09.2021
 
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 7 сен - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой на территорию еврейского государства, сообщила пресс-служба армии.
"Израильские боевые самолеты атаковали объект по производству реактивных ракет ХАМАС, а также военный комплекс в Хан-Юнисе, где находится бетонный завод, который использовался террористами для строительства туннелей", - говорится в сообщении военных.
Атакованный объект был расположен в жилом районе в непосредственной близости к культурным объектам, мечетям и водным сооружениям, отмечается в сообщении ЦАХАЛ. Израильские армия считает этот факт свидетельством того, что ХАМАС намеренно размещает свои объекты среди гражданских сооружений сектора.
Палестинское агентство Qudsnet отмечает, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военном объекту, принадлежащему бригаде аль-Кассам в западной части Хан-Юниса.
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В миреХамасАрмия обороны ИзраиляВВС Израиля
 
 
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