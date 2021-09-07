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ГП взяла на особый контроль дело об убийстве двух девочек в Кузбассе
ГП взяла на особый контроль дело об убийстве двух девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
ГП взяла на особый контроль дело об убийстве двух девочек в Кузбассе
Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в Кемеровской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:49
2021-09-07T17:49
2021-09-07T18:05
происшествия
кемеровская область
генеральная прокуратура рф
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что сейчас прокуратурой области проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования и проведения проверки контролируются Генпрокуратурой РФ.В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Их тела нашли сегодня, задержан подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников, который в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.
кемеровская область
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Работа следователей на месте обнаружения тел школьниц в Кузбассе
СК показал кадры с задержанным кузбассцем, подозреваемым в убийстве двух школьниц, а также видео с места обнаружения тел девочек.
2021-09-07T17:49
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, убийство школьниц в кузбассе, видео
17:49 07.09.2021 (обновлено: 18:05 07.09.2021)
ГП взяла на особый контроль дело об убийстве двух девочек в Кузбассе
Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийства двух школьниц в Кузбассе