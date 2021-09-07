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ГП взяла на особый контроль дело об убийстве двух девочек в Кузбассе

ГП взяла на особый контроль дело об убийстве двух девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021

ГП взяла на особый контроль дело об убийстве двух девочек в Кузбассе

Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в Кемеровской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:49

2021-09-07T17:49

2021-09-07T18:05

происшествия

кемеровская область

генеральная прокуратура рф

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что сейчас прокуратурой области проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования и проведения проверки контролируются Генпрокуратурой РФ.В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Их тела нашли сегодня, задержан подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников, который в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.

кемеровская область

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2021

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Работа следователей на месте обнаружения тел школьниц в Кузбассе СК показал кадры с задержанным кузбассцем, подозреваемым в убийстве двух школьниц, а также видео с места обнаружения тел девочек. 2021-09-07T17:49 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, убийство школьниц в кузбассе, видео