https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749039137.html

Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал

Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал - РИА Новости, 07.09.2021

Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал

Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после освобождения из колонии уехал жить в другой город и на учет в органы профилактики не встал, сообщает СК РФ. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:48

2021-09-07T15:48

2021-09-07T15:49

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после освобождения из колонии уехал жить в другой город и на учет в органы профилактики не встал, сообщает СК РФ.Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан. Кроме того, ранее сообщалось, что он в 2009 году был осужден на 10 лет по п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК). Он дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии.

кемеровская область

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2021

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Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России. 2021-09-07T15:48 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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