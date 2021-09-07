Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749039137.html
Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал
Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал - РИА Новости, 07.09.2021
Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал
Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после освобождения из колонии уехал жить в другой город и на учет в органы профилактики не встал, сообщает СК РФ. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:48
2021-09-07T15:49
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749024735_150:0:2874:1532_1920x0_80_0_0_0909bfc5eae99adc8c92d274f6c9c9e2.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после освобождения из колонии уехал жить в другой город и на учет в органы профилактики не встал, сообщает СК РФ.Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан. Кроме того, ранее сообщалось, что он в 2009 году был осужден на 10 лет по п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК). Он дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии.
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД
Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России.
2021-09-07T15:48
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749024735_831:0:2874:1532_1920x0_80_0_0_86c88d672fb33823ef7417bdc7a1df77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе, видео
Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после освобождения из колонии уехал жить в другой город и на учет в органы профилактики не встал, сообщает СК РФ.
2021-09-07T15:48
true
PT0M23S
15:48 07.09.2021 (обновлено: 15:49 07.09.2021)
 
Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал

СК: подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после колонии переехал и на учет не встал

© СК РФСотрудники СК РФ на месте убийства двух девочек в Киселевске
Сотрудники СК РФ на месте убийства двух девочек в Киселевске
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после освобождения из колонии уехал жить в другой город и на учет в органы профилактики не встал, сообщает СК РФ.
Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан. Кроме того, ранее сообщалось, что он в 2009 году был осужден на 10 лет по п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК). Он дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии.
"В апреле 2019 года по отбытию наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство школьниц в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния