15:48 07.09.2021 (обновлено: 15:49 07.09.2021)
Подозреваемый в убийстве девочек после колонии переехал и на учет не встал
СК: подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после колонии переехал и на учет не встал
© СК РФСотрудники СК РФ на месте убийства двух девочек в Киселевске
© СК РФ
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе после освобождения из колонии уехал жить в другой город и на учет в органы профилактики не встал, сообщает СК РФ.
Ранее ГУ МВД по Кемеровской области сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в их убийстве задержан. Кроме того, ранее сообщалось, что он в 2009 году был осужден на 10 лет по п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК). Он дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии.
"В апреле 2019 года по отбытию наказания он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был", - говорится в сообщении.