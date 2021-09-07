https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748995496.html
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочек в Кузбассе
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочек в Кузбассе
Виктор Пестерников, подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе, дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии, полиция оба раза ограничивалась... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:24
2021-09-07T12:24
2021-09-07T12:45
происшествия
кемеровская область
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Виктор Пестерников, подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе, дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии, полиция оба раза ограничивалась предупреждениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пресс-служба ГУМВД по региону информировала, что в Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Сегодня СК сообщил, что в одном из заброшенных домов Киселевска найдены их тела, задержан подозреваемый в убийстве – 41-летний ранее судимый житель города Мыски."Пестерников дважды после освобождения и постановки на учет по месту жительства, будучи под административным надзором, нарушал условия административного надзора", - сказал собеседник агентства.После обоих нарушений полиция ограничивалась административным наказанием в виде предупреждения, добавил он.Пестерников в 2009 году был осужден в Кемеровской области по п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Согласно действующему законодательству, за освобожденными из мест лишения свободы после совершения ряда преступлений (тяжких или особо тяжких, рецидива или умышленного преступления против несовершеннолетнего) устанавливается административный надзор. Он представляет собой наблюдение полицией за освобожденным из тюрьмы и временное ограничение его прав. Таких людей могут обязать отмечаться в полиции, быть дома в определенное время, запретить посещение общественных мест и т.д.В частности, уточнил источник, Пестерникову был установлен административный надзор на 8 лет: его обязали два раза в месяц отмечаться в полиции, запретили быть вне дома с 22 до 6 часов, а также посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы городского округа, где он жил, и посещать места общественного питания, где продают алкоголь."В ноябре 2019 года полиция города Мыски, где жил Виктор Пестерников, ходатайствовала об ужесточении для него мер административного надзора, увеличив обязательную явку его в местное ОВД на один раз в месяц, а также увеличив запрет на нахождение вне дома на час и запретив ему выезд за пределы региона", - сказал собеседник агентства.Суд удовлетворил ходатайство полиции, добавил он, и Пестерников должен был являться в полицию по месту жительства трижды в месяц, ему было запрещено находиться вне дома с 21 вечера до 6 утра и выезжать за пределы Мысковского городского округа.
https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748996965.html
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кемеровская область
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"Голубей покормили, и я пошел домой" – Пестерников на первом допросе
"Они семечек попросили, я купил им газировки". Подозреваемый в убийстве двух девочек Пестерников сразу после задержания.
Сначала он все отрицал и рассказал свою версию. По его словам, он купил девочкам семечки и газировку, после чего дети покормили голубей и ушли домой.
2021-09-07T12:24
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происшествия, кемеровская область, убийство школьниц в кузбассе
12:24 07.09.2021 (обновлено: 12:45 07.09.2021)
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочек в Кузбассе
Источник: подозреваемый в убийстве девочек нарушал условия надзора после выхода из колонии
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Виктор Пестерников, подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе, дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии, полиция оба раза ограничивалась предупреждениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пресс-служба ГУМВД по региону информировала, что в Киселевске
6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Сегодня СК
сообщил, что в одном из заброшенных домов Киселевска найдены их тела, задержан подозреваемый в убийстве – 41-летний ранее судимый житель города Мыски
.
"Пестерников дважды после освобождения и постановки на учет по месту жительства, будучи под административным надзором, нарушал условия административного надзора", - сказал собеседник агентства.
После обоих нарушений полиция ограничивалась административным наказанием в виде предупреждения, добавил он.
Пестерников в 2009 году был осужден в Кемеровской области
по п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Согласно действующему законодательству, за освобожденными из мест лишения свободы после совершения ряда преступлений (тяжких или особо тяжких, рецидива или умышленного преступления против несовершеннолетнего) устанавливается административный надзор. Он представляет собой наблюдение полицией за освобожденным из тюрьмы и временное ограничение его прав. Таких людей могут обязать отмечаться в полиции, быть дома в определенное время, запретить посещение общественных мест и т.д.
В частности, уточнил источник, Пестерникову был установлен административный надзор на 8 лет: его обязали два раза в месяц отмечаться в полиции, запретили быть вне дома с 22 до 6 часов, а также посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы городского округа, где он жил, и посещать места общественного питания, где продают алкоголь.
"В ноябре 2019 года полиция города Мыски, где жил Виктор Пестерников, ходатайствовала об ужесточении для него мер административного надзора, увеличив обязательную явку его в местное ОВД на один раз в месяц, а также увеличив запрет на нахождение вне дома на час и запретив ему выезд за пределы региона", - сказал собеседник агентства.
Суд удовлетворил ходатайство полиции, добавил он, и Пестерников должен был являться в полицию по месту жительства трижды в месяц, ему было запрещено находиться вне дома с 21 вечера до 6 утра и выезжать за пределы Мысковского городского округа.