https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748994638.html

Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры

Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры - РИА Новости, 07.09.2021

Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры

Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе пропадал этим летом, позднее его нашли, сообщил РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:19

2021-09-07T12:19

2021-09-07T13:13

происшествия

кемеровская область

мыски

киселевск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе пропадал этим летом, позднее его нашли, сообщил РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"."Человек этот пропадал, и его искали", - сказал собеседник.В пресс-службе отряда РИА Новости также подтвердили, что поиски этого человека велись в июле, однако подчеркнули, что детали поиска распространять не могут в интересах текущего следствия.Пресс-служба ГУМВД по региону информировала, что в Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Сегодня СК сообщил, что в одном из заброшенных домов Киселевска найдены их тела, задержан подозреваемый в убийстве – 41-летний ранее судимый житель города Мыски.Согласно данным сайта "ЛизаАлерт", волонтеры искали 41-летнего Пестерникова Виктора Владимировича из села Безруково Новокузнецкого района Кемеровской области. По этим данным, Пестерников пропал 15 июля, а 18-го числа появилась информация, что он найден. Где все это время был пропавший, не уточняется.

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748987566.html

кемеровская область

мыски

киселевск

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2021

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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей. Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками. Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера. 2021-09-07T12:19 true PT0M34S

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происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе