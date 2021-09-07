https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748994638.html
Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры
Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры - РИА Новости, 07.09.2021
Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры
Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе пропадал этим летом, позднее его нашли, сообщил РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:19
2021-09-07T12:19
2021-09-07T13:13
происшествия
кемеровская область
мыски
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе пропадал этим летом, позднее его нашли, сообщил РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"."Человек этот пропадал, и его искали", - сказал собеседник.В пресс-службе отряда РИА Новости также подтвердили, что поиски этого человека велись в июле, однако подчеркнули, что детали поиска распространять не могут в интересах текущего следствия.Пресс-служба ГУМВД по региону информировала, что в Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Сегодня СК сообщил, что в одном из заброшенных домов Киселевска найдены их тела, задержан подозреваемый в убийстве – 41-летний ранее судимый житель города Мыски.Согласно данным сайта "ЛизаАлерт", волонтеры искали 41-летнего Пестерникова Виктора Владимировича из села Безруково Новокузнецкого района Кемеровской области. По этим данным, Пестерников пропал 15 июля, а 18-го числа появилась информация, что он найден. Где все это время был пропавший, не уточняется.
https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748987566.html
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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения
После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей.
Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.
Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера.
2021-09-07T12:19
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
12:19 07.09.2021 (обновлено: 13:13 07.09.2021)
Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры
"ЛизаАлерт": подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе летом искали волонтеры