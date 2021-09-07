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Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска
Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска - РИА Новости, 07.09.2021
Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска
Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших двух школьниц в Киселевске, сообщается в Telegram-канале главы региона. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:00
2021-09-07T13:58
происшествия
кемеровская область
киселевск
сергей цивилев
убийство школьниц в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших двух школьниц в Киселевске, сообщается в Telegram-канале главы региона."Произошла страшная трагедия – пропавшие вчера вечером 10-летние… убиты. Гибель детей – самая тяжелая утрата для родителей. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", – написал на своей официальной странице в Instagram глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, киселевск, сергей цивилев, убийство школьниц в кузбассе
12:00 07.09.2021 (обновлено: 13:58 07.09.2021)
 
Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска

Цивилев: правительство Кузбасса окажет семьям погибших девочек необходимую помощь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших двух школьниц в Киселевске, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс... Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь", – написал Цивилев.
"Произошла страшная трагедия – пропавшие вчера вечером 10-летние… убиты. Гибель детей – самая тяжелая утрата для родителей. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", – написал на своей официальной странице в Instagram глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.
Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен.
Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения
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Стали известны подробности убийства двух девочек в Кузбассе
 
ПроисшествияКемеровская областьКиселевскСергей ЦивилевУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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