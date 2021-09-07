12:00 07.09.2021 (обновлено: 13:58 07.09.2021)
Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска
Цивилев: правительство Кузбасса окажет семьям погибших девочек необходимую помощь
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших двух школьниц в Киселевске, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс... Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь", – написал Цивилев.
"Произошла страшная трагедия – пропавшие вчера вечером 10-летние… убиты. Гибель детей – самая тяжелая утрата для родителей. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", – написал на своей официальной странице в Instagram глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.
Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен.