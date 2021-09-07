https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748991591.html

Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска

Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска - РИА Новости, 07.09.2021

Власти Кузбасса помогут семьям погибших школьниц из Киселевска

Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших двух школьниц в Киселевске, сообщается в Telegram-канале главы региона. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:00

2021-09-07T12:00

2021-09-07T13:58

происшествия

кемеровская область

киселевск

сергей цивилев

убийство школьниц в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748315742_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_7eef9e6934d6f7e478d58d413d1fc239.jpg

КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Правительство Кузбасса окажет помощь семьям погибших двух школьниц в Киселевске, сообщается в Telegram-канале главы региона."Произошла страшная трагедия – пропавшие вчера вечером 10-летние… убиты. Гибель детей – самая тяжелая утрата для родителей. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", – написал на своей официальной странице в Instagram глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен.

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1748987566.html

кемеровская область

киселевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, киселевск, сергей цивилев, убийство школьниц в кузбассе