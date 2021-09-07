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Стали известны подробности убийства двух девочек в Кузбассе
Стали известны подробности убийства двух девочек в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
Стали известны подробности убийства двух девочек в Кузбассе
Подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе установлен, им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:42
2021-09-07T11:42
2021-09-07T11:49
происшествия
кемеровская область
мыски
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе установлен, им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски, сообщили в Следственном комитете России.Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. Было заведено дело. Подчеркивалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход уголовного дела. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что две пропавшие в Кемеровской области школьницы найдены убитыми, подозреваемый задержан."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в городе Киселевске двух 10-летних девочек, по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении СК.
кемеровская область
мыски
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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения
После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей.
Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.
Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера.
2021-09-07T11:42
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"Голубей покормили, и я пошел домой" – Пестерников на первом допросе
"Они семечек попросили, я купил им газировки". Подозреваемый в убийстве двух девочек Пестерников сразу после задержания.
Сначала он все отрицал и рассказал свою версию. По его словам, он купил девочкам семечки и газировку, после чего дети покормили голубей и ушли домой.
2021-09-07T11:42
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, мыски, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе, видео
11:42 07.09.2021 (обновлено: 11:49 07.09.2021)
Стали известны подробности убийства двух девочек в Кузбассе
СК: в убийстве школьниц в Кузбассе подозревают ранее судимого жителя города Мыски