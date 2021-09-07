https://ria.ru/20210907/tver-1748984571.html

Житель Твери напал на сотрудницу ресторана

Житель Твери напал на сотрудницу ресторана - РИА Новости, 07.09.2021

Житель Твери напал на сотрудницу ресторана

Полиция проводит проверку после нападения жителя Твери на сотрудницу ресторана быстрого питания, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:26

2021-09-07T11:26

2021-09-07T13:41

происшествия

тверь

умвд по тверской области

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РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после нападения жителя Твери на сотрудницу ресторана быстрого питания, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения из ресторана быстрого питания "Chicken House" в Твери. На ней запечатлено, как мужчина перелез через стойку обслуживания, толкнул сотрудницу, опрокинул ведро с водой, а затем перелез обратно.В УМВД по Тверской области пояснили, что инцидент произошел 5 сентября. Личность мужчины установлена - это 24-летний житель Твери."Экспертиза устанавливает степень вреда здоровью, причиненного... женщине, которая написала заявления... По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение", - сказали в полиции.

https://ria.ru/20210906/pensioner-1748851063.html

тверь

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2021

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Мужчина напал на сотрудницу ресторана в Твери. Видео с камеры наблюдения Полиция проводит проверку после нападения жителя Твери на сотрудницу ресторана быстрого питания. Ранее в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения из ресторана быстрого питания "Chicken House" в Твери. На ней запечатлено, как мужчина перелез через стойку обслуживания, толкнул сотрудницу, опрокинул ведро с водой, а затем перелез обратно. 2021-09-07T11:26 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тверь, умвд по тверской области