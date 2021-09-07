https://ria.ru/20210907/tver-1748984571.html
Житель Твери напал на сотрудницу ресторана
Житель Твери напал на сотрудницу ресторана - РИА Новости, 07.09.2021
Житель Твери напал на сотрудницу ресторана
Полиция проводит проверку после нападения жителя Твери на сотрудницу ресторана быстрого питания, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:26
2021-09-07T11:26
2021-09-07T13:41
происшествия
тверь
умвд по тверской области
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РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после нападения жителя Твери на сотрудницу ресторана быстрого питания, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения из ресторана быстрого питания "Chicken House" в Твери. На ней запечатлено, как мужчина перелез через стойку обслуживания, толкнул сотрудницу, опрокинул ведро с водой, а затем перелез обратно.В УМВД по Тверской области пояснили, что инцидент произошел 5 сентября. Личность мужчины установлена - это 24-летний житель Твери."Экспертиза устанавливает степень вреда здоровью, причиненного... женщине, которая написала заявления... По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20210906/pensioner-1748851063.html
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Мужчина напал на сотрудницу ресторана в Твери. Видео с камеры наблюдения
Полиция проводит проверку после нападения жителя Твери на сотрудницу ресторана быстрого питания. Ранее в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения из ресторана быстрого питания "Chicken House" в Твери. На ней запечатлено, как мужчина перелез через стойку обслуживания, толкнул сотрудницу, опрокинул ведро с водой, а затем перелез обратно.
2021-09-07T11:26
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РИА Новости
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происшествия, тверь, умвд по тверской области
11:26 07.09.2021 (обновлено: 13:41 07.09.2021)
Житель Твери напал на сотрудницу ресторана
УМВД: полиция проверит инцидент с нападением на сотрудницу ресторана в Твери