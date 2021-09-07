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Пассажирам расшифровали секретные фразы стюардесс
Пассажирам расшифровали секретные фразы стюардесс - РИА Новости, 07.09.2021
Пассажирам расшифровали секретные фразы стюардесс
Авиадоктор Бен Макфарлейн, помогающий доставлять пострадавших людей домой из-за рубежа, рассказал газете Mail Online о кодовых фразах, которые используют на... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:53
2021-09-07T22:46
в мире
общество
великобритания
том круз
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Авиадоктор Бен Макфарлейн, помогающий доставлять пострадавших людей домой из-за рубежа, рассказал газете Mail Online о кодовых фразах, которые используют на борту самолета.По словам Макфарлейна, во время пандемии ему часто приходилось летать в полупустых самолетах. Ему удалось пообщаться со скучающими без работы стюардессами и узнать их секреты.Макфарлейн объяснил, что фраза "Том Круз на борту" в начале подачи блюд не имеет никакого отношения к голливудскому актеру. На тайном языке это означает, что чай, который на английском начинается, как и имя актера, с буквы "Т", налит в левый чайник, а кофе, то есть Круз, содержится в правом чайнике.Еще одна секретная фраза у экипажа британских авиалиний связана с предполетным инструктажем. "Вы хотите петь или танцевать?" — спрашивают друг у друга бортпроводники, чтобы определиться, кто из них будет говорить по громкоговорителю, а кто — показывать на себе, что делать в случае чрезвычайной ситуации.Также во время полета стюардесса может "случайно" пролить на пассажира кофе или вино, при этом оправдывая свою оплошность фразой "извините, это была турбулентность". По словам Макфарлейна, турбулентность в данном случае ни при чем, а члены экипажа решили таким образом наказать неприятного им пассажира.
https://ria.ru/20210406/styuardessa-1604304232.html
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в мире, общество, великобритания, том круз
20:53 07.09.2021 (обновлено: 22:46 07.09.2021)
 
Пассажирам расшифровали секретные фразы стюардесс

Mail Online: стюардессы рассказали о секретных фразах, используемых во время полета

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Авиадоктор Бен Макфарлейн, помогающий доставлять пострадавших людей домой из-за рубежа, рассказал газете Mail Online о кодовых фразах, которые используют на борту самолета.
По словам Макфарлейна, во время пандемии ему часто приходилось летать в полупустых самолетах. Ему удалось пообщаться со скучающими без работы стюардессами и узнать их секреты.
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Макфарлейн объяснил, что фраза "Том Круз на борту" в начале подачи блюд не имеет никакого отношения к голливудскому актеру. На тайном языке это означает, что чай, который на английском начинается, как и имя актера, с буквы "Т", налит в левый чайник, а кофе, то есть Круз, содержится в правом чайнике.
Еще одна секретная фраза у экипажа британских авиалиний связана с предполетным инструктажем. "Вы хотите петь или танцевать?" — спрашивают друг у друга бортпроводники, чтобы определиться, кто из них будет говорить по громкоговорителю, а кто — показывать на себе, что делать в случае чрезвычайной ситуации.
Также во время полета стюардесса может "случайно" пролить на пассажира кофе или вино, при этом оправдывая свою оплошность фразой "извините, это была турбулентность". По словам Макфарлейна, турбулентность в данном случае ни при чем, а члены экипажа решили таким образом наказать неприятного им пассажира.
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