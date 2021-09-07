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Хорошие новости
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В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России
В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России - РИА Новости, 07.09.2021
В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России
Выращенный в Минусинске помидор весом более двух килограммов признали самым большим в России, следует из сообщения на официальном сайте города. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:45
2021-09-07T13:25
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общество
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КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Выращенный в Минусинске помидор весом более двух килограммов признали самым большим в России, следует из сообщения на официальном сайте города.Отмечается, что овощ рекордных размеров принадлежал местной жительнице Наталье Щербинской. Масса томата составила два килограмма 270 граммов.Власти рассказали, что плод принес женщине победу в номинации "Минусинский чемпион — 2021", за что она получила новый автомобиль LADA Granta.Праздник "Минусинский помидор" проводится в городе ежегодно в конце лета — на нем выбирают самый крупный томат, выращенный огородниками. На официальном сайте мероприятия сообщили, что этот рекорд превзошел достижение 2011 года на 124 грамма.
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минусинск, россия, общество
10:45 07.09.2021 (обновлено: 13:25 07.09.2021)
 
В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России

Выращенный в Минусинске помидор весом более 2,2 килограмма признан самым большим в России

© Фото : Официальный портал Красноярского краяПобедитель конкурса "Минусинский помидор"
Победитель конкурса Минусинский помидор - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Официальный портал Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Выращенный в Минусинске помидор весом более двух килограммов признали самым большим в России, следует из сообщения на официальном сайте города.
Отмечается, что овощ рекордных размеров принадлежал местной жительнице Наталье Щербинской. Масса томата составила два килограмма 270 граммов.
Власти рассказали, что плод принес женщине победу в номинации "Минусинский чемпион — 2021", за что она получила новый автомобиль LADA Granta.
Праздник "Минусинский помидор" проводится в городе ежегодно в конце лета — на нем выбирают самый крупный томат, выращенный огородниками. На официальном сайте мероприятия сообщили, что этот рекорд превзошел достижение 2011 года на 124 грамма.
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