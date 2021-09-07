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В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России
В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России - РИА Новости, 07.09.2021
В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России
Выращенный в Минусинске помидор весом более двух килограммов признали самым большим в России, следует из сообщения на официальном сайте города. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:45
2021-09-07T10:45
2021-09-07T13:25
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КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Выращенный в Минусинске помидор весом более двух килограммов признали самым большим в России, следует из сообщения на официальном сайте города.Отмечается, что овощ рекордных размеров принадлежал местной жительнице Наталье Щербинской. Масса томата составила два килограмма 270 граммов.Власти рассказали, что плод принес женщине победу в номинации "Минусинский чемпион — 2021", за что она получила новый автомобиль LADA Granta.Праздник "Минусинский помидор" проводится в городе ежегодно в конце лета — на нем выбирают самый крупный томат, выращенный огородниками. На официальном сайте мероприятия сообщили, что этот рекорд превзошел достижение 2011 года на 124 грамма.
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минусинск, россия, общество
10:45 07.09.2021 (обновлено: 13:25 07.09.2021)
В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России
Выращенный в Минусинске помидор весом более 2,2 килограмма признан самым большим в России