https://ria.ru/20210907/tomat-1748976768.html

В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России

В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России - РИА Новости, 07.09.2021

В Красноярском крае вырастили самый большой помидор в России

Выращенный в Минусинске помидор весом более двух килограммов признали самым большим в России, следует из сообщения на официальном сайте города. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:45

2021-09-07T10:45

2021-09-07T13:25

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КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Выращенный в Минусинске помидор весом более двух килограммов признали самым большим в России, следует из сообщения на официальном сайте города.Отмечается, что овощ рекордных размеров принадлежал местной жительнице Наталье Щербинской. Масса томата составила два килограмма 270 граммов.Власти рассказали, что плод принес женщине победу в номинации "Минусинский чемпион — 2021", за что она получила новый автомобиль LADA Granta.Праздник "Минусинский помидор" проводится в городе ежегодно в конце лета — на нем выбирают самый крупный томат, выращенный огородниками. На официальном сайте мероприятия сообщили, что этот рекорд превзошел достижение 2011 года на 124 грамма.

https://ria.ru/20210811/pchela-1745306242.html

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