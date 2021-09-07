18:35 07.09.2021 (обновлено: 22:35 07.09.2021)
"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр
"Единая Россия" внесет в Госдуму проект закона об отмене обязательного техосмотра
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. "Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр личного транспорта, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", — цитирует слова политика пресс-служба ЕР.
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Турчак уточнил, что депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.
По словам секретаря генсовета партии, действующие правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели".
"Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", — заключил Турчак.
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В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что предложение ЕР давно назрело.
"Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии (Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. — Прим. ред.) поддержали эту идею", — процитировала замглавы правительства его пресс-служба.
Хуснуллин добавил, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".