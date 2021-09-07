https://ria.ru/20210907/tekhosmotr-1749069708.html

"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр

"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр - РИА Новости, 07.09.2021

"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр

"Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр личного транспорта, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:35

2021-09-07T18:35

2021-09-07T22:35

общество

андрей турчак

единая россия

госдума рф

авто

осаго

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. "Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр личного транспорта, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", — цитирует слова политика пресс-служба ЕР.Турчак уточнил, что депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.По словам секретаря генсовета партии, действующие правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели"."Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", — заключил Турчак.В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что предложение ЕР давно назрело.Хуснуллин добавил, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".

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https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html

https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736425480.html

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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, авто, осаго