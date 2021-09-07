https://ria.ru/20210907/tank-1748952380.html

"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой

"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой - РИА Новости, 07.09.2021

"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой

Холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех" рассматривает возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-мм пушкой, сообщил РИА Новости РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T03:39

2021-09-07T03:39

2021-09-07T10:38

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех" рассматривает возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-мм пушкой, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Будаев.Как уточнил заместитель главного конструктора, "предполагается, что колесный "Спрут" будет ориентирован на экспорт". Будаев пояснил, что в Вооруженных силах применение колесного танка менее вероятно, так как приоритет традиционно отдается гусеничным шасси с учетом особенностей российской географии."Колесные танки" — неофициальное название семейства боевых бронированных машин на колесной базе, вооруженных пушками танковых калибров, которые устанавливаются в поворотной башне. Обычно у них слабая по сравнению с танками защищенность, однако эти боевые машины обладают существенно большей мобильностью при использовании на дорогах общего назначения. Также они как правило авиатранспортабельны.​К колесным танкам, например, можно отнести французские бронемашины AMX-10RC, итальянские Centauro или японские MCV. Все они в серийных вариантах оснащены орудиями калибра 105 мм.​Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 км/ч, на плаву — до 9 км/ч. Сейчас боевая машина проходит государственные испытания.​

https://ria.ru/20210827/armata-1747538483.html

https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, россия