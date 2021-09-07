https://ria.ru/20210907/sud-1749059209.html
В Пермском крае будут судить мужчину, зарезавшего коллегу 16 ударами ножа
В Пермском крае будут судить мужчину, зарезавшего коллегу 16 ударами ножа - РИА Новости, 07.09.2021
В Пермском крае будут судить мужчину, зарезавшего коллегу 16 ударами ножа
Житель Пермского края, обвиняемый в убийстве 16 ударами ножа своего коллеги по работе, предстанет перед судом, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:39
2021-09-07T17:39
2021-09-07T17:39
происшествия
кунгур
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Житель Пермского края, обвиняемый в убийстве 16 ударами ножа своего коллеги по работе, предстанет перед судом, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 24-летний мужчина в середине января из-за личных неприязненных отношений решил убить 20-летнего коллегу. В пермском Кунгуре на улице он напал на него и нанес 16 ударов складным ножом. Потерпевший скончался на месте."Житель Кунгура обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи при работе над делом изучили результаты восьми экспертиз, в том числе стационарной психолого-психиатрической, а также допросили более 20 свидетелей.
https://ria.ru/20210822/omsk-1746736659.html
https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html
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происшествия, кунгур, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Пермском крае будут судить мужчину, зарезавшего коллегу 16 ударами ножа
Житель Пермского края, убивший коллегу 16 ударами ножа, предстанет перед судом