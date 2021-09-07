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Матвиенко заявила о политизации ситуации с вакциной "Спутник V"
Матвиенко заявила о политизации ситуации с вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 07.09.2021
Матвиенко заявила о политизации ситуации с вакциной "Спутник V"
Россия столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:53
2021-09-07T16:53
2021-09-07T16:53
распространение коронавируса
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валентина матвиенко
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Россия столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом, тогда как для России - попыткой спасти людей."К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учёта национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", - сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью."Я убеждена, что в основе истинного сотрудничества должны лежать уважение и взаимодействие на основе единых принципов, закреплённых в уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием испытаний Второй мировой войны. И действия, направленные на подрыв авторитета ООН, создают риски повторения трагедии прошлого", - заявила Матвиенко.
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в мире, валентина матвиенко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
Матвиенко заявила о политизации ситуации с вакциной "Спутник V"
Матвиенко: Россия столкнулась с политизацией рядом стран ситуации с вакциной "Спутник V"
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Россия
столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины "Спутник V
" от коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Мы предложили всем заинтересованным государствам не только поставку этой вакцины, но и технологии ее производства. Сегодня "Спутник (V)" одобрен 75 государствами мира с захватом 4,5 миллиарда человек, то есть более 50% населения. При этом мы столкнулись с жёстким сопротивлением и недопустимой политизацией такого, казалось бы, гуманитарного акта", - сказала она в своём выступлении на Всемирной конференции спикеров парламентов мира.
По словам Матвиенко, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом, тогда как для России - попыткой спасти людей.
"К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учёта национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", - сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью.
"Я убеждена, что в основе истинного сотрудничества должны лежать уважение и взаимодействие на основе единых принципов, закреплённых в уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием испытаний Второй мировой войны. И действия, направленные на подрыв авторитета ООН, создают риски повторения трагедии прошлого", - заявила Матвиенко.