https://ria.ru/20210907/sosedka-1749038110.html

"Была сама по себе". Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе

"Была сама по себе". Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021

"Была сама по себе". Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе

Соседка рассказала о семье одной из девочек, убитых в Кузбассе. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:43

2021-09-07T15:43

2021-09-07T19:38

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство школьниц в кузбассе

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Соседка рассказала о семье девочки, убитой педофилом в Кузбассе

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Соседка рассказала о семье одной из девочек, убитых в Кузбассе.По ее словам, родители школьницы живут рядом с ней уже четвертый год. В их семье несколько детей, мать не работает."Девчонка так, сама по себе была", — сказала она.Две десятилетние школьницы в Киселевске накануне утром ушли в школу и не вернулись. В поисках участвовал весь личный состав городской полиции города. При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие девочки в компании взрослого мужчины заходили в магазин.Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель города Мыски, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Мужчину отправили в СИЗО, он уже дал признательные показания. По его словам, сначала он изнасиловал школьниц, а затем задушил. СК возбудил дело о халатности в отношении тех, кто отвечал за административный надзор за освободившимися из заключения.

https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749008270.html

кемерово

россия

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"Девчонка сама по себе была" – соседка об одной из кузбасских школьниц Соседка рассказала о семье одной из девочек, убитых в Кузбассе. По ее словам, родители школьницы живут рядом с ней уже четвертый год. В их семье несколько детей, мать не работает. 2021-09-07T15:43 true PT0M54S

Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России. 2021-09-07T15:43 true PT0M23S

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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе