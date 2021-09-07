https://ria.ru/20210907/sosedka-1749038110.html
"Была сама по себе". Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе
"Была сама по себе". Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
"Была сама по себе". Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе
Соседка рассказала о семье одной из девочек, убитых в Кузбассе. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:43
2021-09-07T15:43
2021-09-07T19:38
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство школьниц в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Соседка рассказала о семье девочки, убитой педофилом в Кузбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749042471_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d691f6a40eb1282dbbc183ffce57983a.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Соседка рассказала о семье одной из девочек, убитых в Кузбассе.По ее словам, родители школьницы живут рядом с ней уже четвертый год. В их семье несколько детей, мать не работает."Девчонка так, сама по себе была", — сказала она.Две десятилетние школьницы в Киселевске накануне утром ушли в школу и не вернулись. В поисках участвовал весь личный состав городской полиции города. При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие девочки в компании взрослого мужчины заходили в магазин.Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель города Мыски, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Мужчину отправили в СИЗО, он уже дал признательные показания. По его словам, сначала он изнасиловал школьниц, а затем задушил. СК возбудил дело о халатности в отношении тех, кто отвечал за административный надзор за освободившимися из заключения.
https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html
https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749008270.html
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Девчонка сама по себе была" – соседка об одной из кузбасских школьниц
Соседка рассказала о семье одной из девочек, убитых в Кузбассе. По ее словам, родители школьницы живут рядом с ней уже четвертый год. В их семье несколько детей, мать не работает.
2021-09-07T15:43
true
PT0M54S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749042471_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_514471ffdb1eb03ef70cc0ac5f07f49c.jpg
Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД
Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России.
2021-09-07T15:43
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе
15:43 07.09.2021 (обновлено: 19:38 07.09.2021)
"Была сама по себе". Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе
Соседка убитой в Кузбассе школьницы: девочка жила сама по себе