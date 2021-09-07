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Слуцкий обвинил Европарламент в русофобии
Слуцкий обвинил Европарламент в русофобии - РИА Новости, 07.09.2021
Слуцкий обвинил Европарламент в русофобии
Европарламент готовится рассмотреть доклад "с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов" в Госдуму еще до их... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:43
2021-09-07T19:43
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
леонид слуцкий (политик)
европарламент
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Европарламент готовится рассмотреть доклад "с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов" в Госдуму еще до их проведения, такие решения можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ, заявил глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий."Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную думу и многозначительными "выводами" относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях. Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает "телега впереди лошади", они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его мнению, все призывы "не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России". "Но мы не позволим никаким внешним силам оказывать влияние на выборы или пытаться спекулировать на этой почве", - отметил он.Также он выразил надежду, что на выборах обязательно будут присутствовать наблюдатели от национальных парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, приглашения которым направлялись по линиям обеих палат Федерального Собрания."Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно", - добавил он.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210906/zakharova-1748942896.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, леонид слуцкий (политик), европарламент, россия
19:43 07.09.2021
 
Слуцкий обвинил Европарламент в русофобии

Депутат Слуцкий: Европарламент готовится оценить выборы в России еще до их начала

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Европарламент готовится рассмотреть доклад "с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов" в Госдуму еще до их проведения, такие решения можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ, заявил глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий.
"Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную думу и многозначительными "выводами" относительно дальнейшего членства России в международных парламентских организациях. Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает "телега впереди лошади", они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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По его мнению, все призывы "не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России". "Но мы не позволим никаким внешним силам оказывать влияние на выборы или пытаться спекулировать на этой почве", - отметил он.
Также он выразил надежду, что на выборах обязательно будут присутствовать наблюдатели от национальных парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, приглашения которым направлялись по линиям обеих палат Федерального Собрания.
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"Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно", - добавил он.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
ПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуЛеонид Слуцкий (политик)ЕвропарламентРоссия
 
 
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