https://ria.ru/20210907/skryabin-1748936268.html

Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин

Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин - РИА Новости, 07.09.2021

Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин

Композитор Александр Скрябин заключил договор аренды квартиры на срок ровно до дня своей смерти. Совпадение, мистика или выдумка? В его музее, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда, а фрак музыканта будто бы показывает посетителям, “принимает” ли их Скрябин.

2021-09-07T12:00

2021-09-07T12:00

2021-09-07T12:00

какая-то мистика

александр скрябин

подкаст

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Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин Композитор Александр Скрябин заключил договор аренды квартиры на срок ровно до дня своей смерти. Совпадение, мистика или выдумка? В его музее, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда, а фрак музыканта будто бы показывает посетителям, “принимает” ли их Скрябин. audio/mpeg

Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин Композитор Александр Скрябин заключил договор аренды квартиры на срок ровно до дня своей смерти. Совпадение, мистика или выдумка? В его музее, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда, а фрак музыканта будто бы показывает посетителям, “принимает” ли их Скрябин. audio/mpeg

О легендах вокруг одной из самых загадочных фигур музыкального мира рассказывает руководитель научного отдела музея А.Н.Скрябина Владимир Попков.Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Мемориальным музеем А.Н.Скрябина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр скрябин, подкаст, аудио