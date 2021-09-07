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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210907/skryabin-1748936268.html
Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин
Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин - РИА Новости, 07.09.2021
Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин
Композитор Александр Скрябин заключил договор аренды квартиры на срок ровно до дня своей смерти. Совпадение, мистика или выдумка? В его музее, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда, а фрак музыканта будто бы показывает посетителям, “принимает” ли их Скрябин.
2021-09-07T12:00
2021-09-07T12:00
какая-то мистика
александр скрябин
подкаст
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Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин
Композитор Александр Скрябин заключил договор аренды квартиры на срок ровно до дня своей смерти. Совпадение, мистика или выдумка? В его музее, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда, а фрак музыканта будто бы показывает посетителям, “принимает” ли их Скрябин.
audio/mpeg
Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин
Композитор Александр Скрябин заключил договор аренды квартиры на срок ровно до дня своей смерти. Совпадение, мистика или выдумка? В его музее, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда, а фрак музыканта будто бы показывает посетителям, “принимает” ли их Скрябин.
audio/mpeg
О легендах вокруг одной из самых загадочных фигур музыкального мира рассказывает руководитель научного отдела музея А.Н.Скрябина Владимир Попков.Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Мемориальным музеем А.Н.Скрябина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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александр скрябин, подкаст, аудио
12:00 07.09.2021
 

Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин

Какая-то мистика
Живой портрет и гирлянда-призрак. Загадки дома, где жил композитор Скрябин
12:00
Читать ria.ru в
Композитор Александр Скрябин заключил договор аренды квартиры на срок ровно до дня своей смерти. Совпадение, мистика или выдумка? В его музее, согласно легендам, до сих пор происходят странные вещи. Повернулось изображение на портрете, зажглась несуществующая гирлянда, а фрак музыканта будто бы показывает посетителям, “принимает” ли их Скрябин.
О легендах вокруг одной из самых загадочных фигур музыкального мира рассказывает руководитель научного отдела музея А.Н.Скрябина Владимир Попков.
Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Мемориальным музеем А.Н.Скрябина.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаАлександр СкрябинПодкаст
 
 
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