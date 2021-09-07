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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210907/simptom-1748953221.html
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены - РИА Новости, 07.09.2021
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:52
2021-09-07T04:52
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на температуру и кашель, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она рассказала, что 78% пациентов отмечают повышение температуры тела, 57% - кашель. При этом лихорадка более чем у половины пациентов не превышает 38 градусов.Симптомы общей интоксикации – боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость встречаются у 15-40% пациентов, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта - диарея, тошнота, рвота - примерно в 20% случаев, уточнила Пшеничная.А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит относительно редкие признаки заболевания, подчеркнула она.При этом, по словам Пшеничной, все описанные признаки COVID-19 могут с той или иной частотой встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе не имеющих отношения вообще к инфекционной патологии.
https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
04:52 07.09.2021
 
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены

Роспотребнадзор: до сих пор не выявлены характерные только для COVID-19 симптомы

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкИзмерение температуры
Измерение температуры - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на температуру и кашель, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено", - сказала Пшеничная.
Она рассказала, что 78% пациентов отмечают повышение температуры тела, 57% - кашель. При этом лихорадка более чем у половины пациентов не превышает 38 градусов.
Симптомы общей интоксикации – боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость встречаются у 15-40% пациентов, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта - диарея, тошнота, рвота - примерно в 20% случаев, уточнила Пшеничная.
"Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть также связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии", - пояснила специалист.
А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит относительно редкие признаки заболевания, подчеркнула она.
При этом, по словам Пшеничной, все описанные признаки COVID-19 могут с той или иной частотой встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе не имеющих отношения вообще к инфекционной патологии.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья Пшеничная
 
 
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