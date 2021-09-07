https://ria.ru/20210907/simptom-1748953221.html

Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены

Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены - РИА Новости, 07.09.2021

Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены

Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T04:52

2021-09-07T04:52

2021-09-07T04:52

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

наталья пшеничная

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на температуру и кашель, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она рассказала, что 78% пациентов отмечают повышение температуры тела, 57% - кашель. При этом лихорадка более чем у половины пациентов не превышает 38 градусов.Симптомы общей интоксикации – боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость встречаются у 15-40% пациентов, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта - диарея, тошнота, рвота - примерно в 20% случаев, уточнила Пшеничная.А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит относительно редкие признаки заболевания, подчеркнула она.При этом, по словам Пшеничной, все описанные признаки COVID-19 могут с той или иной частотой встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе не имеющих отношения вообще к инфекционной патологии.

https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная