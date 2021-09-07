https://ria.ru/20210907/simptom-1748953221.html
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены - РИА Новости, 07.09.2021
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:52
2021-09-07T04:52
2021-09-07T04:52
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_0:293:3012:1987_1920x0_80_0_0_1ccae8e5b81e44f7ce3792c395d694d8.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на температуру и кашель, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она рассказала, что 78% пациентов отмечают повышение температуры тела, 57% - кашель. При этом лихорадка более чем у половины пациентов не превышает 38 градусов.Симптомы общей интоксикации – боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость встречаются у 15-40% пациентов, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта - диарея, тошнота, рвота - примерно в 20% случаев, уточнила Пшеничная.А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит относительно редкие признаки заболевания, подчеркнула она.При этом, по словам Пшеничной, все описанные признаки COVID-19 могут с той или иной частотой встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе не имеющих отношения вообще к инфекционной патологии.
https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_89b652468aa86161bc00ced31f5be1bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
Роспотребнадзор: до сих пор не выявлены характерные только для COVID-19 симптомы
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Симптомов, которые характерны только для коронавирусной инфекции и не встречаются при других ОРВИ, до сих пор не выявлено, чаще всего пациенты жалуются на температуру и кашель, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
.
"Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено", - сказала Пшеничная.
Она рассказала, что 78% пациентов отмечают повышение температуры тела, 57% - кашель. При этом лихорадка более чем у половины пациентов не превышает 38 градусов.
Симптомы общей интоксикации – боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость встречаются у 15-40% пациентов, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта - диарея, тошнота, рвота - примерно в 20% случаев, уточнила Пшеничная.
"Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть также связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии", - пояснила специалист.
А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит относительно редкие признаки заболевания, подчеркнула она.
При этом, по словам Пшеничной, все описанные признаки COVID-19 могут с той или иной частотой встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе не имеющих отношения вообще к инфекционной патологии.